Pide la IP que salario no suba en la frontera norte

La Iniciativa Privada mexicana propondrá a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) que el salario se quede sin modificación en la Zona Libre de la Frontera Norte para el próximo año, dado que ya se cumplió con llegar a la línea del bienestar familiar; sin embargo, sí se debe aumentar el salario mínimo general en el resto del país, señaló José Medina Mora Icaza, próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Consideramos que es importante que sea nada más en el salario mínimo general, ya no en la frontera, en la frontera ya se cumplió el objetivo, inclusive ha generado que, por ejemplo, en Juárez 14 maquiladoras se hayan cerrado, se han perdido 60 mil empleos, que maquiladoras nuevas que van a invertir en nuevas plantas ya no las hagan en Juárez, sino en otros países”, añadió en entrevista con La Razón.

El empresario sostuvo que ya se trabaja en esa propuesta y que hay diálogo activo con sindicatos, personas trabajadoras, y empleadores.

El Dato: El salario mínimo en la frontera norte es de 419.88 pesos diarios, para el resto del país corresponde a 278.80 pesos diarios.

Medina Mora indicó que el salario en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) debe ser como los demás salarios, “es decir, inflación más un punto y que sólo el salario mínimo general tenga inflación más un punto, más un MIR (Monto Independiente de Recuperación) que nos ayude a llegar a ese nivel de las dos canastas básicas”, y mencionó que, para llegar al objetivo, el aumento podría ubicarse entre el 11 y 12 por ciento.

“Para llegar a las dos canastas básicas será alrededor de entre el 11 y 12 por ciento. En ese rango, desde luego eso se decide en la Conasami, pero hay la coyuntura para llegar a ese nivel”, agregó.

Recordó que el sector empresarial propuso el aumento al salario mínimo desde 2016, justo cuando apareció la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que en ese momento el ingreso de las personas trabajadoras “no estaba ligado” a los precios de más de 2 mil productos por lo que se provocaba que aumentara la inflación a la par de que el poder adquisitivo se perdía.

“Hemos buscado que sea gradual para que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Pusimos una meta como sector empresarial de llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, una familia de cuatro donde dos trabajan, que dos salarios mínimos alcancen para los cuatro. Consideramos que hay condiciones para lograr esta meta en el 2026”, acotó Medina Mora.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, señaló que el sector empresarial apoyó el aumento de los días de vacaciones de seis a 12, e incluso propuso una reforma constitucional a las pensiones de las personas trabajadoras, “en donde las empresas aportamos 8.0 por ciento adicional, que es, 1.0 por ciento por año, durante ocho años”.

Y en ese sentido, consideró que primero se debe de acabar de implementar esa reforma, “antes de pensar en otro aumento de costos” para las empresas, pero cuando sea el momento de pensar en la jornada laboral de 40 horas, es necesario, que sea realice de forma gradual.

“Que se vaya reduciendo una hora por año como lo hizo Chile, lo que hacía es que reducía una hora y cuando la productividad compensaba, se reducía otra hora. Le llevó cuatro años poder hacer ese proceso. La gradualidad es fundamental y hay que reconocer que son realidades diferentes en sectores diferentes”, concluyó.