Llevan a cabo simulacro de evaluación en el AICM

Ejercicio de simulacro se llevó a cabo con la hipótesis de falla en una aeronave; no afectó las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeroméxico llevaron a cabo un simulacro de emergencia a escala real. El objetivo es evaluar sus respectivos planes y mejorar sus procedimientos en los tiempos de respuesta.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, el ejercicio se llevó a cabo con la hipótesis de falla en una aeronave, luego de haber aterrizado y arribado a posición de desembarque, por lo que la tripulación informó a la Torre de Control de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), para activar los protocolos respectivos.

Como parte del protocolo del simulacro, la aerolínea activó sus procedimientos de atención a emergencias, la Torre de Control solicitó los apoyos requeridos a la administración del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJCM), y la Comandancia General en el aeropuerto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ordenó ejecutar los procesos de acuerdo con el Plan de Emergencia de la terminal aérea.

La unidad de Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del AIBJCM, los servicios médicos del aeropuerto y los equipos de emergencias de la aerolínea trabajaron de manera conjunta en la implementación de sus respectivos procedimientos.

Este ejercicio permite a la aerolínea, a la administración aeroportuaria y demás instituciones vinculadas con los servicios aeroportuarios, poner en práctica sus protocolos y hacer los ajustes necesarios en los mismos. La ejecución del simulacro no afectó las operaciones de aterrizajes y despegues de aeronaves ni a los pasajeros del AIBJCM.

