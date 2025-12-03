Valor Agregado Bruto de la economía informal crece 1.9% en el segundo trimestre

En el segundo trimestre del año, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal se ubicó en 6.07 billones de pesos a precios de 2018, lo que significó un incremento de 1.9 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado; mientras que en la comparación con el primer trimestre tuvo un alza de 4.6 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También, en el periodo de referencia, los puestos de trabajo remunerados se situaron en 16 millones 881 mil 271, un aumento de 2.1 por ciento en la comparación trimestral anual.

Las entidades que contribuyeron al alza del VAB en la economía informal fueron Ciudad de México con incremento de 5.6 por ciento; Guanajuato y Baja California, 5.5 por ciento cada uno; Tamaulipas, 5.3 por ciento; Coahuila, 4.5 por ciento; y Nuevo León, 4.2 por ciento.

Mientras que las entidades donde se observaron contracciones, en el segundo trimestre de 2025, fueron Campeche con 12.4 por ciento; Quintana Roo, 6.1 por ciento; Morelos, 3.8 por ciento; y Veracruz, 2.0 por ciento.

“La economía informal de México se integra por el sector informal —que incluye la totalidad de actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares— y otras modalidades de la informalidad —aquellas en las cuales las y los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad social, ni prestaciones sociales, tales como vacaciones, aguinaldo, liquidaciones por despido, entre otras—”, indicó el Inegi.

Por su parte, el VAB del sector informal se incrementó 3.5 por ciento en la comparación anual y representó el 57.2 por ciento de la economía informal.

Los estados que contribuyeron al alza fueron Guanajuato con 9.9 por ciento; Baja California Sur, 9.5 por ciento; Aguascalientes, 7.7 por ciento; Ciudad de México, 7.6 por ciento y Chiapas con 6.4 por ciento; pero, las que redujeron fueron Campeche, 17 por ciento; Quintana Roo, 9.3 por ciento; Guerrero, 3.9 por ciento, entre otros.

“Durante el segundo trimestre de 2025, el VAB de las otras modalidades de la informalidad significó 42.8 por ciento de la economía informal y permaneció sin variación a tasa anual”, agregó.

