Valor Agregado Bruto de la economía informal crece 4% en el primer trimestre 2025

En el primer trimestre del año en curso, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal en México registró un crecimiento de 4.0 por ciento en su comparación anual y se ubicó en 5 billones 825 mil 047 millones de pesos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF).

Las MEITEF “permiten dar seguimiento al comportamiento de las actividades económicas informales tanto a nivel nacional como estatal. Estas mediciones incluyen el monitoreo del Valor Agregado Bruto (VAB), desagregado en sector informal y en otras modalidades de la informalidad”, señaló el organismo.

Las entidades con mayores crecimientos, del VAB en la economía informal, fueron Oaxaca con 9.2 por ciento; Tamaulipas, 8.4 por ciento; Ciudad de México, 6.6 por ciento; Hidalgo, 6.2 por ciento y Guanajuato con 5.7 por ciento; mientras que las entidades que tuvieron una disminución son Campeche con 15.4 por ciento; Quintana Roo, 6.4 por ciento; Sinaloa, 0.8 por ciento y Tabasco, 0.3 por ciento.

Pero las entidades que aportaron mayor VAB al total nacional fueron el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, y de Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla.

Por su parte, el VAB del sector informal también tuvo un aumento de 5.6 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2024, y “representó 57.2 por ciento de la economía informal”, destacó el instituto de estadística.

Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes e Hidalgo fueron las entidades donde se presentaron alzas pronunciadas en el sector informal con 11.8, 10.4, 9.5, 9.5, 9.4 por ciento, respectivamente. Y Campeche con 22.1 por ciento; Quintana Roo, 9.1 por ciento; Morelos, 0.5 por ciento; Tabasco, 0.4 por ciento y Guerrero, 0.3 por ciento tuvieron resultados a la baja.

Asimismo, el VAB de otras modalidades de la informalidad representó 42.8 por ciento de la economía informal y también tuvo un crecimiento de 2.1 por ciento a tasa anual.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Baja California, Michoacán tuvieron alzas de 6.3, 6.1, 5.6, 5.5, y 5.3 por ciento, respectivamente; en cambio, los estados que presentaron las caídas más significativas fueron Sinaloa, con 5.5 por ciento; Quintana Roo, con 2.9 por ciento, y Campeche, con 1.9 por ciento.

Además del incremento en el VAB nacional y por entidad federativa, las MEITEF indicaron que los puestos de trabajo que se tuvieron en la economía informal durante los primeros tres meses del año aumentaron 2.7 por ciento a tasa anual para situarse en 406 mil 420 empleos remunerados.

“En las entidades federativas, los incrementos más significativos se observaron en Tamaulipas (7.4 por ciento), Ciudad de México (6.3 por ciento), Sonora (6.2 por ciento), Durango (5.6 por ciento) y en Baja California Sur (5.0 por ciento). En Campeche, Quintana Roo y Tabasco se presentaron descensos”, indicó el Inegi.

Por su parte, las remuneraciones en la economía informal también crecieron 8.7 por ciento a tasa anual; en Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, y Ciudad de México fueron los estados donde más subieron los pagos con 16.9 por ciento, 14.8 por ciento, 14.5 por ciento, 13.2 por ciento y 13.2 por ciento, respectivamente.

Remuneraciones en la economía informal también ı Foto: Freepik

