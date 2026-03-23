Precio del petróleo sigue al alza por guerra en Irán

Los expertos esperan que hoy los precios repunten ante la mayor escalada de tensiones.

LUEGO DEL ULTIMÁTUM del presidente de Estados Unidos a Irán de reabrir el Estrecho de Ormuz en máximo 48 horas, los precios del petróleo abrieron la sesión asiática con alzas por arriba de los 105 dólares por barril (dpb).

Según datos de Investing, los futuros del Brent iniciaron la jornada con un aumento de hasta 2.0 por ciento para ubicarse en 114.35 dpb; no obstante, minutos después cotizó en 112 dpb y hacia las 20:30 horas de México se ubicó en 107 dpb.

Por su parte, los futuros del WTI iniciaron la jornada en alrededor de 99.92 dpb, un incremento de 1.62 por ciento frente al cierre del viernes o 1.6 dólares; sin embargo, al poco tiempo bajó, y cotizó en 98.71 dpb, un aumento de sólo 0.39 dólares. El sábado, Donald Trump dijo que Irán tenía sólo 48 horas para reabrir el Estrecho de Ormuz o de lo contrario empezaría a atacar infraestructura energética crítica del país persa; en tanto, Irán respondió que, de hacerlo, cerraría el canal y atacaría los sistemas de energía y agua de los países aliados de Estados Unidos. El viernes, los futuros del Brent para mayo cerraron con una subida del 3.26 por ciento hasta los 112.19 dpb barril, el nivel más alto desde julio de 2022.

“La amenaza del presidente Trump ha colocado ahora una bomba de relojería de 48 horas de elevada incertidumbre sobre los mercados”, afirmó el analista de mercados de IG, Tony Sycamore. Si no se retira el ultimátum, los precios del petróleo se dispararán el lunes, añadió.