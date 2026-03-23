CFE tiene finanzas sanas y lanza plan de inversión por 18,500 mdd

El director de finanzas de la CFE (Centro), en un panel durante la 89 Convención Bancaria, la semana pasada

Cancún, Quintana Roo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca consolidarse como uno de los principales motores de inversión en infraestructura en el país con un plan de generación por 18 mil 500 millones de dólares. Además la empresa se encuentra en un momento en el que sus finanzas están sanas, debido a la disciplina que tiene en el manejo de deuda y una creciente confianza de los mercados, afirmó Eugenio Amador, director de Finanzas de la CFE.

En entrevista con La Razón en el marco de la 89 Convención Bancaria, el directivo de la empresa del Estado subrayó que la estrategia de inversión combina capital público y privado mediante asociaciones mixtas, esquema que permitirá ampliar la capacidad energética sin comprometer la estabilidad financiera de la compañía.

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El Dato: La CFE logró que en su reciente emisión de deuda por 1,500 mdd fuera sobresuscrita casi siete veces, es decir, inversionistas dispuestos a colocar hasta siete veces más.

“La gran mayoría va a ser vía las asociaciones mixtas; es decir, tenemos planeado que cerca de 5 mil millones de dólares sean vía obra pública de la CFE y eso va a recaer sobre nuestra capacidad financiera de invertir. Y el resto, cerca de 11 mil 500 millones de dólares van a ser vía asociarnos con privados”, detalló.

En estos proyectos, dijo, la empresa mantendrá el control con una participación de 54 por ciento, frente al 46 por ciento de los inversionistas. “Estos esquemas llevan una participación accionaria de la CFE del 54 por ciento y el privado un 46 por ciento. Lo que es muy importante aquí es que la CFE pone un contrato de largo plazo a la sociedad que vamos a crear, que compra la electricidad, casi todos estos proyectos son renovables. Entonces, la compra de electricidad en un largo plazo a 25 años.”, explicó.

El Tip: En su nuevo modelo de asociaciones, la CFE construirá plantas y garantiza la compra de la electricidad durante 25 años.

Además de ampliar la capacidad de generación, el plan busca acelerar la transición energética; es decir, reducir la dependencia del gas natural —gran parte importado de Estados Unidos— y disminuir la huella de carbono mediante la sustitución de plantas más antiguas y costosas, destacó.

“Tenemos un gran interés de empresas que están dispuestas a coinvertir con nosotros en esta modalidad”, señaló el directivo, al anticipar que la selección de socios podría concretarse en abril para iniciar inversiones entre 2026 y 2027, con entrada de nueva capacidad a partir de 2028.

Este dinamismo se explica, en buena medida, por la solidez financiera de la empresa, señaló Amador, quien además aseguró que la CFE ha mantenido un manejo prudente de su deuda durante la última década. “Si analizamos el nivel de endeudamiento que tiene hoy, es el mismo nivel de endeudamiento que tiene desde hace 10 años en términos reales”, afirmó.

40% cayó la deuda de corto plazo (2024-2025)

Incluso, destacó una mejora reciente en la estructura financiera, pues aseguró que de 2024 a 2025 la deuda a corto plazo disminuyó 40 por ciento; lo que quiere decir que logró tener más liquidez y que, en consecuencia, le permitió a la CFE sumar resultados históricos durante el año pasado, con capacidad suficiente para cubrir costos operativos y financieros. “Esto nos permite tener más liquidez y logramos unos resultados financieros históricos en 2025, porque la empresa genera suficiente margen operativo para cubrir sus gastos, sus operaciones, sus costos y sus costos financieros de largo plazo”, destacó.

La confianza del mercado ha quedado reflejada en recientes emisiones, ya que de acuerdo con el directivo, hace poco se colocó un refinanciamiento de deuda; es decir, un bono internacional por mil 500 millones de dólares y se sobresuscribió casi siete veces; es decir, que “lo que nosotros salimos a levantar de deuda nos permitió pagar deuda de 2028 y de 2032 y la refinanciamos hasta 25 años, hubo inversionistas que estaban dispuestos a poner hasta siete veces la cantidad que nos requeríamos”, dijo.

54% será la participación de la CFE en proyectos mixtos

En paralelo la CFE está dando un impulso en transmisión, en la que mantiene una estrategia diferenciada considerado “estratégico y reservado” al Estado. En este rubro no habrá asociaciones mixtas, pero sí un fortalecimiento del financiamiento a través de la Fibra E, un instrumento que cotiza en bolsa y que está respaldado por ingresos de largo plazo del sistema eléctrico. “La CFE tiene 96 por ciento de la Fibra E y vamos a seguir colocando y con eso hacernos de recursos para invertir en el crecimiento de la red”.