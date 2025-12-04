Consumo se estanca durante septiembre

Durante el noveno mes del año, el consumo privado registro una contracción de 0.01 por ciento a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, con lo cual cortó una racha de tres meses consecutivos con repuntes.

De acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), la cual permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, en la comparación anual registro un repunte de 2.1 por ciento.

El índice que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sostiene que por componente, tanto el consumo de bienes como de servicios de origen nacional y de origen importado no registraron variación a tasa mensual.

El Dato: En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el consumo privado muestra un repunte de 0.14 por ciento.

No obstante, si se compara con el mismo periodo del año pasado, el de origen nacional tuvo una variación positiva de 0.5 por ciento, mientras que el de bienes importados repuntó en 9.1 por ciento con cifras desestacionalizadas.

De acuerdo con un análisis de Banco Base, si se considera que el Indicador Oportuno de Consumo Privado anticipaba un avance de 0.06 por ciento; sin embargo se observo un estancamiento.

Así, explicó, las cifras de no avance para este indice se debe a que el consumo de bienes y servicios de origen nacional registró un retroceso de 0.03 por ciento mensual, cayendo en cuatro de los últimos cinco meses.

Al interior, el consumo de bienes nacionales cayó 0.10 por ciento, tras un crecimiento de 1.45 por ciento en el mes inmediato anterior.

En contraste, el consumo de servicios nacionales creció 0.03 por ciento y suma tres meses consecutivos de incrementos, con lo que se observa que el consumo de servicios es el que sostiene al consumo privado, pues en los nueve meses del año, sólo se han registrado caídas en junio y en marzo.

Si se explica sólo la parte de la comparación anual, el crecimiento registrado en el mes de referencia estuvo impulsado por el consumo de bienes importados que mostró un crecimiento de 9.13 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, siendo el mayor incremento desde mayo del 2024 y acumulando cuatro meses consecutivos de avances.

De manera detallada, el consumo de bienes y servicios de origen nacional registró un crecimiento de 0.45 por ciento anual, siendo su sexto avance en los primeros nueve meses del año.

Si se analiza la información en el acumulado de los primeros nueve meses del año, también se percibe que el consumo privado muestra un crecimiento de 0.14 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, siendo el menor crecimiento desde 2020, cuando en el acumulado se registró una caída de 11.00 por ciento.

Antes de esa fecha, es el menor crecimiento desde el mismo periodo de 2009, cuando cayó 8.73 por ciento y antes de eso desde 1995 cuando descendió 5.46 por ciento. “Es importante resaltar que estos periodos en los que se registran caídas en el consumo, la economía atravesó una recesión. Esto es relevante, pues el consumo es la partida más importante del PIB de México”, sostuvo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.