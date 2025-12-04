Crea Sheinbaum consejo empresarial de promoción de inversión

La presidenta, Claudia Sheinbaum con parte de su gabinete y la IP.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó a través de su cuenta de X, que ayer tuvo encuentro con empresarias y empresarios y que acordó que se reunirían periódicamente con el objetivo de conformar un consejo para la promoción de inversiones en relación con el Plan México; sin embargo, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que el grupo empresarial ya se ha reunido anteriormente y negó que sean parte de un “equipo de asesores”.

“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, indicó Sheinbaum Pardo.

Algunos de los empresarios asistentes fueron Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso; Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa; José Antonio Fernández Garza, presidente de Femsa y Coca-Cola; Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte, entre otros; mientras que también estuvieron los titulares de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, Cervantes Díaz mencionó que no es un grupo paralelo al CCE, “es un grupo de trabajo que desde hace ya mucho, cada mes, cada dos meses se reúne, es el mismo grupo de siempre, no ha cambiado nada. Son los mismos, es la inversión nacional”.

Y señaló que el grupo de empresarios lo que buscan es promover la inversión en el país y no sólo la Inversión Extranjera Directa (IED), sino también las reinversiones nacionales, y que incluso, en los últimos años ha sido mayor “la inversión nacional que la extranjera”.

Y sostuvo que por la política arancelaria de EU y de otros factores externos la economía mexicana se ha desacelerado, y justo por ese motivo es que se reúnen, “para ver cómo podemos apoyar, cómo podemos hacer la promoción de México, cómo podemos armonizar”.

CSP sí va al sorteo de la Copa Mundial de Futbol

› Por Ángel Molina y Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que asistirá al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que su participación será breve y únicamente para estar presente en el evento protocolario donde se definirán los grupos del torneo. Indicó que ya sostuvo comunicación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que la invitación fue formalizada también por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU).

El Dato: La titular del Ejecutivo dijo que el Mundial de Futbol 2026 es un buen “momento” para dar la imagen de que México, EU y Canadá siguen firmes con el tratado comercial.

Sheinbaum Pardo informó que al sorteo asistirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, países que también serán sedes del Mundial 2026.

La Presidenta precisó que, tras su presencia en el acto oficial, regresará al país.

Más tarde se informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) notificó formalmente al Senado que la mandataria federal se ausentará del territorio nacional este jueves 4 de diciembre para viajar a Washington DC, donde participará en las actividades del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026 que México organizará junto con EU y Canadá.

El Tip: La Presidenta afirmó que cederá su boleto a la Copa Mundial 2026 a una niña indígena que le guste el futbol.

A través del oficio, también dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se notificó al Senado que la Presidenta regresará al país el viernes 5 de diciembre, para cumplir con el protocolo constitucional de informar sobre sus ausencias del territorio nacional.

La notificación fue presentada en la sesión de la Cámara alta, donde la asamblea quedó enterada del viaje presidencial, ya que su asistencia al sorteo subraya la importancia que tiene para México su papel como país anfitrión de la Copa Mundial 2026, al ser la primera vez que el certamen futbolístico se celebre en tres naciones simultáneamente.

La mandataria Claudia Sheinbaum en la presentación de la Copa Mundial 2026 en Los Pinos, el 10 de noviembre. ı Foto: Especial

La asistencia de la mandataria se da en el marco de la organización conjunta del Mundial de Futbol 2026, en el cual México albergará 13 partidos oficiales distribuidos entre tres ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Azteca, que se convertirá en la primer sede de tres Copas del Mundo, será el escenario del partido inaugural, mientras que los estadios Akron, en Guadalajara y BBVA, en Monterrey, Nuevo León; serán los anfitriones de los encuentros de la fase de grupos y de los dieciseisavos de final.

En el caso de México, las autoridades federales y locales han sostenido reuniones con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para atender temas como movilidad, seguridad, conectividad, infraestructura y servicios turísticos.

Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que en la capital se invierten de 3 mil millones de pesos para la renovación del Estadio Azteca, recinto deportivo que se convertirá en un espacio para eventos deportivos, convenciones y ferias.

La capital espera que arriben 5.5 millones de turistas durante todo el mundial, para lo cual han destinado cuatro mil millones de pesos en mejoras de infraestructura en movilidad, sustentabilidad ambiental, iluminación y baños públicos.

La Presidenta reiteró que no asistirá a la ceremonia de inauguración del Mundial, por lo que el boleto número 1 que le asignó la FIFA, será entregado a una niña indígena aficionada al futbol. Agregó que aún desconoce si sus homólogos Trump y Carney, asistirán al evento inaugural el 11 de junio de 2026.