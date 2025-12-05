Premia Sener eficiencia energética en Gobierno

Con el fin de promover que las instituciones reduzcan y optimicen su consumo de electricidad, combustibles, gas e insumos energéticos, la Secretaría de Energía (Sener) reconoció a la Administración Pública Federal y Empresas Públicas del Estado, por las críticas y mejoras en el desempeño y uso de energía.

Luz Elena González Escobar, titular de la dependencia, en compañía de la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; así como por los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla; del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; y de la Conuee, Israel Jáuregui Nares, refirió que los esfuerzos de estas instituciones están alineados con el nuevo modelo energético que impulsa la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En este sentido, explicó que se trata de un nuevo modelo energético que recupera la rectoría del Estado y reorganiza las prioridades bajo una lógica de justicia, bienestar y desarrollo sustentable, ya que dentro de este modelo, la eficiencia energética ocupa un lugar primordial.

“La Presidenta ha sido muy clara, la energía debe ser una herramienta para el bienestar, para la base del desarrollo, debe ser incluyente y un insumo fundamental para fortalecer la justicia y el interés público. La eficiencia energética es parte fundamental de esta visión. No sólo se trata de nuestras metas en términos de generación, de garantizar la energía suficiente para todas y todos los hogares y para cada una de las industrias y los sectores del país”, sostuvo durante su discurso.

En este sentido, recordó que dentro de esta visión, la administración realizó un compromiso fuerte de las empresas públicas del Estado mexicano, así como avanzar hacia una transición energética, poniendo una meta “bastante ambiciosa”, la cual pasaría de 24 por ciento de generación de energía renovable, hasta un 38 por ciento en el 2030.

“Tambien se busca avanzar en esta otra parte, que es la parte de la eficiencia energética; es decir, también cambiar la cultura de nuestras instituciones y de nosotros mismos en favor de un medioambiente mejor”, mencionó.

Respecto a la premiación, la secretaria comentó que participaron más de 200 dependencias y entidades públicas, se evaluaron más de 2 mil inmuebles, cerca de mil 800 flotas vehiculares y todas las instalaciones industriales estratégicas del Estado mexicano.

Reconoció el esfuerzo realizado por la Conuee al acompañar el proceso de eficiencia energética con las instituciones públicas y cómo ha incrementado su alcance a nivel nacional, diversificándose hacia una amplia variedad de instalaciones y activos, desde hospitales, flotas vehiculares y edificios administrativos hasta complejos industriales.

Entre los reconocimientos otorgados, destaca el distintivo a la Refinería Salina Cruz, como la instalación industrial de Pemex con la mayor calificación en la implementación de su Sistema de Gestión de la Energía en 2024, con un ahorro de energía del 71 por ciento de su potencial detectado para ese año, y la Central Ciclo Combinado Centro, de la CFE, como la instalación industrial con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia energética.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que actualmente este instituto opera un comité y 61 subcomités dedicados al ahorro de energía, sustitución de luminarias, equipo electromecánico obsoleto y la impartición de más de 8 mil horas de capacitación.

Resaltó los reconocimientos para el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, de La Paz, Baja California Sur; y para el IMSS Querétaro por el mayor ahorro continuo de energía en flota vehicular.