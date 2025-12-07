Venta Nocturna Liverpool: Estos son los descuentos que hay en la tienda

La última Venta Nocturna de Liverpool del 2025 es la oportunidad perfecta para adquirir regalos y artículos para las celebraciones de navidad y año nuevo con precios exclusivos.

La última Venta Nocturna de Liverpool del 2025 estuvo disponible desde el viernes 5 de diciembre, por lo que este domingo 7 de diciembre es el último día en el que puedes aprovechar de las promociones y descuentos de la tienda.

Estas promociones están disponibles tanto en su tienda física, en su horario regular de 11:00 a 21:00 horas, y también en su tienda en línea que está disponible las 24 horas.

Venta Nocturna Liverpool de diciembre ı Foto: Especial

¿Cuáles son las promociones de la Venta Nocturna de Liverpool?

Durante la Venta Nocturna de Liverpool de diciembre existen promociones y descuentos en artículos de diversos departamentos, tales como joyería, zapatos, electrónica, ropa, perfumería, y otros.

Liverpool informó que cuentan con hasta 50 por ciento de descuento el sus artículos participantes en la Venta Nocturna, los cuáles podrán ser pagados incluso hasta marzo.

Las consolas de videojuegos cuentan con hasta 25 por ciento de descuento, el departamento de moda cuenta con hasta 40 por ciento de descuento, y deportes cuenta con hasta 30 por ciento de descuento.

¿Qué tarjetas ofrecen descuentos en la Venta Nocturna de Liverpool?

Las personas pueden realizar sus compras para regalos e intercambios navideños y de fin de año y pagarlos con la tarjeta de la tienda Liverpool, así como SPEI, PayPal, y tarjetas de crédito.

Algunas tarjetas de crédito te ofrecen Meses Sin Intereses, por lo que durante esta época puedes contar con esta facilidad de pago para que la cuesta de enero no sea tan pesada en tu economía.

Liverpool informó que durante su Venta Nocturna de diciembre tendrán un 10 por ciento de descuento adicional en el primer pago que realicen con su tarjeta Liverpool.

Al realizar el pago de las compras realizadas durante la Venta Nocturna de Liverpool con tarjeta BBVA se cuenta con hasta 20 Meses Sin Intereses, y con tarjetas de crédito Banorte se cuenta con un 12.5 por ciento de bonificación.

Además de estas tarjetas, también se pueden utilizar tarjetas de Citibanamex, Santander, HSBC, American Express y NuBank para poder contar con pagos a Meses Sin Intereses en las compras realizadas en la Venta Nocturna de Liverpool.

Promociones de tarjetas en la Venta Nocturna Liverpool ı Foto: Captura de pantalla

