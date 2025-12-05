¿Qué tarjetas dan mejores descuentos en la Venta Nocturna de Liverpool 2025?

Estas son las mejores tarjetas para comprar en La Nocturna 2025 de Liverpool.

¡Diciembre ya está aquí! Lo cual, además de la llegada de las luces y los villancicos, representa el inicio de una intensa temporada de compras. Por lo anterior, la famosa tienda departamental mexicana Liverpool abrió su última temporada de rebajas y descuentos La Nocturna, con promociones y beneficios que te ayudarán a escoger el regalo ideal.

La Nocturna de Liverpool (en ocasiones también conocida como “Venta Nocturna”, por su nombre anterior) consiste en un fin de semana donde la famosa tienda departamental ofrece descuentos y promociones en departamentos como tecnología, ropa, accesorios, hogar y muchos más.

La Nocturna de Liverpool celebra su última edición del año. ı Foto: Captura de pantalla

Esta temporada se abre cuatro veces al año y, ahora, en diciembre, corresponde a la última ocasión, lo cual es ideal para escoger tus regalos de Navidad al mejor precio. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál es la mejor tarjeta para hacer tus compras y obtener los mejores beneficios? Te contamos.

Las mejores tarjetas de crédito para comprar en La Nocturna de Liverpool 2025

Uno de los beneficios más esperados de La Nocturna (al igual que el de muchas otras temporadas de ofertas) es el de contar con la oportunidad de diferir tus compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Así, ya no habrá excusas para comprar los regalos más especiales para esta Navidad.

Aspecto de una tienda Liverpool. ı Foto: Redes Sociales, Liverpool, La Razón.

Lo anterior, nos lleva a la pregunta: ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito para realizar nuestras compras navideñas en La Nocturna de Liverpool 2025?

La respuesta es muy sencilla: la mejor tarjeta para La Nocturna es cualquiera de las tarjetas de crédito que ofrece Liverpool.

La Nocturna 🌙 es la señal que necesitabas para solicitar tu Tarjeta Liverpool 💳 Aprovecha todos los beneficios y obtén 10% adicional en tu primer día de compras. https://t.co/TueDrg1QSC #TodoenLiverpool #EsParteDeMiVida pic.twitter.com/Fb1l8zjSsw — Liverpool México (@liverpoolmexico) June 4, 2024

Esta tienda departamental, además de una amplia gama de productos en diferentes departamentos, también ofrece el servicio de tarjeta de crédito, ya sea Departamental, Visa o Garantizada.

La más básica de la línea, la tarjeta Liverpool Departamental, ofrece descuentos y meses sin intereses en tienda, además de un monedero electrónico integrado, con el que acumularás puntos en tus compras, lo cual representa un ahorro adicional.

Estas son las tarjetas que ofrece Liverpool. ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, si quieres llevar la experiencia al siguiente nivel, la tarjeta Liverpool Visa también ofrece “Puntos rosas” que se acumulan con tus compras dentro y fuera de Liverpool. Además, esta tarjeta también es aceptada en millones de establecimientos alrededor del mundo, pues cuenta con el certificado Visa.

Si compras frecuentemente en Liverpool, cualquiera de estas dos tarjetas son una buena opción para maximizar tus beneficios durante La Nocturna. Eso sí, recuerda que cualquier trámite requiere una revisión de buró de crédito. Si consideras que, por alguna razón, no pasarás esta prueba, también existe la opción garantizada desde mil pesos.

Con estos consejos, ya no tendrás excusa para no comprar los mejores regalos navideños. ı Foto: Pexels

No obstante, si no tienes una tarjeta Liverpool y quieres pagar tus compras de La Nocturna a meses sin intereses, ¡no te preocupes! Otras tarjetas ofrecen este beneficio, aunque sin la acumulación de puntos:

BBVA

Citibanamex

Banorte

Santander

HSBC

American Express

NuBank

