Derrama económica por Mundial 2026, de hasta 2,250 mdd en México

La derrama que dejarán los visitantes durante el mes del Mundial de Futbol 2026, podría alcanzar alrededor de dos mil 250 millones de dólares (mdd), lo que equivale a 39 mil 645 millones de pesos, anticipó Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte México; dicha cifra es apenas 10 mil millones menor que lo que el Gobierno le destinó en 2026 al Programa Nacional de Bacheo.

El directivo comentó en conferencia de prensa que, además del posible beneficio económico, prevén la generación de alrededor de 92 mil 700 empleos en todo el país, una cifra relevante para un solo mes.

El Dato: El consumo pronosticado se debe a una modificación en la duración de este Mundial, ya que pasó de 29 a 39 días, de 64 a 104 partidos y de 32 países participantes a 48.

El Gobierno federal anunció que para este año, el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón, contempla una inversión de 50 mil millones de pesos, para pavimentar 18 mil kilómetros de la Red Carretera federal.

Para este programa, existe la estimación de generar 100 mil empleos a escala nacional, además de la adquisición de 11 trenes de pavimentación y 62 equipos para mantenimiento con una inversión de 372 millones de pesos, lo que explica la relevancia de su operación.

En desglose de las ciudades sede de partidos mundialistas, para la Ciudad de México se estima la generación de 847 millones de dólares, así como la creación de 33 mil 280 empleos; en cuanto a Nuevo León, se anticipa una derrama económica de 350 millones de dólares y la producción de 13 mil 870 puestos de trabajo.

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De la misma manera, el experto señaló que para Jalisco se espera una derrama económica de 385 millones de dólares, así como la creación de más de 15 mil 100 puestos. En cuanto a estados que no albergarán justas deportivas, se prevén 668 mdd con la formación de 31 mil 200 puestos nuevos.

A pregunta realizada por La Razón, el economista comentó que la inversión en infraestructura para recibir el Mundial tendrá un impacto económico positivo, a pesar del nivel de deuda que presenta actualmente México, que no es “necesariamente por el Mundial”.

“El Gobierno se gastó mil 800 millones de dólares para el Mundial. Nosotros estamos estimando que por la parte sólo de consumo son más de dos mil 200 millones. Entonces, no digo que sea (dinero) tirado a la basura, no creo que el país se esté endeudando necesariamente por esto y que por esto sea una mala inversión”, señaló el director.

Separado por sectores, Daniel Zaga refirió que la derrama esperada durante los 39 días de duración de la Copa del Mundo será de 728 mdd para el ramo de la gastronomía, de los cuales, 116 mdd serán por consumo de estadio (generado dentro de los recintos deportivos) y 562 mdd, por motivo de asistencia a restaurantes, Fan Fest y sitios de transmisión de los partidos.

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Además, el alojamiento generará 614 mdd; el retail (venta al por menor o comercio minorista) será 395 mdd, de los que 78 mdd será por turismo de estadio y 317 mdd por consumo referente al Mundial; para el sector del transporte la previsión es de 309 mdd y en el ramo del entretenimiento, de 56 millones de dólares.

También, detalló que la llegada estimada de cinco millones de turistas que arribarían a México por el Mundial 2026 no es viable, ya que en Qatar 2022 fueron contabilizados 1.3 millones, para Rusia 2018 la cantidad alcanzó 5.7 millones y para Brasil 2014 llegaron 4.1 millones de aficionados.

Añadió que “el legado turístico del Mundial”, referente al crecimiento sostenido posterior al evento, de acuerdo con estadísticas elaboradas por Deloitte México desde el Mundial de Corea-Japón en 2002, mostró un crecimiento promedio de 26 por ciento, y en los siguientes tres años tuvo un incremento de 8.0, 11 y 2.0 por ciento anual.

No obstante, debido a que esta Copa del Mundo es inusual, al contar con tres países sede, el porcentaje de incremento sostenido del turismo durante los siguientes años se verá diluido, aunque factores como la seguridad, iluminación, transporte y evitar el caos vial, pueden incentivar a que esta tendencia se mantenga.

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IMPACTO GLOBAL. En un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se señala que con información de la FIFA y la Organización Mundial de Comercio (OMC), el evento deportivo proyecta un impacto global de 80 mil 100 millones de dólares de producción económica total, si se consideran tanto los efectos directos e indirectos sobre inversión, turismo, comercio, transporte, gastronomía y servicios.

El documento asegura además que dicha cifra situaría a la Copa Mundial entre las 80 economías más grandes del planeta, con un monto similar al PIB de países como Croacia, Costa de Marfil, Ghana y Uruguay.

De igual manera, el certamen internacional podría inyectar un monto de hasta 40 mil 900 millones de dólares al PIB mundial; proporcionar 8 mil 280 millones de dólares en prestaciones sociales y favorecer la creación de 824 mil empleos de tiempo completo, además de que el análisis estima que los gobiernos podrían recaudar en impuestos aproximadamente nueve mil 400 mdd.