Sheinbaum es incluida en la lista de las 67 personas más elegantes del 2025 según NYT

Claudia Sheinbaum es incluida en la lista de las 67 personas más elegantes del 2025 según el NYT.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue incluida en la lista de las 67 personas más elegantes del mundo en el 2025 elaborada por la revista The New York Times, la cual destacó que la mandataria mexicana reivindica la identidad nacional con su estilo de vestir que combina formalidad con diseños alusivos a las comunidades originarias.

El domingo, la revista The New York Times publicó su lista The 67 Most Stylish People of 2025 (traducida al español como: Las 67 personas más elegantes del 2025), la cual, según su descripción, reúne los nombres de las figuras públicas que, con su estilo al vestir, “moldearon las nociones de estilo y expresión”.

En la lista, junto con músicos y otras celebridades, apareció la mandataria mexicana, sobre quien se resaltó un estilo de vestir que reivindica la identidad nacional.

“En su primer año en el cargo, la presidenta de México ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales”, se lee en el artículo.

Claudia Sheinbaum, nombrada en el artículo del NYT. ı Foto: Captura de video

También de esta forma se expresó la periodista Vanessa Friedman, una de las curadoras del artículo, quien fue la responsable de incluir a la presidenta mexicana por los motivos antes descritos.

“Mi elección fue Claudia Sheinbaum, presidenta de México, por la forma en que combina la vestimenta formal sofisticada con tejidos y textiles indígenas de México, para hacer una declaración al mundo sobre inclusión y la identidad del país”, expresó la comunicadora.

En la lista de The New York Times también aparecen Melania Trump y el Papa León XIV, así como un buen número de artistas, entre ellos Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Benson Boone, entre otros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am