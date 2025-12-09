¿Hasta cuándo es la fecha límite para presentar la Manifestación de Valor Electrónica?

El SAT informó la fecha límite para presentar la Manifestación de Valor Electrónica, por lo que las empresas que se dedican al comercio exterior deberán presentar este documento antes de que se termine el plazo.

La Manifestación de Valor Electrónica (MVE) se debe presentar a través de la Ventanilla única de Comercio exterior (VUCEM) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), o bajo el esquema tradicional.

El SAT informó este 8 de diciembre que esta medida tiene la finalidad de hacer que las empresas dedicadas al comercio exterior cumplan con esta disposición, pues deben declarar el valor real de las mercancías que importan al país.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar la Manifestación de Valor Electrónica?

Pese a que la MVE estaba prevista para el martes 9 de diciembre, el SAT extendió el periodo para emitir este documento, por lo que la fecha límite estará disponible incluso hasta el 2026.

La nueva fecha límite para presentar la MVE es el 31 de marzo del 2026, ya que esta será exigible a partir del 1 de abril del 2026, por lo que las empresas dedicadas a importar mercancía deberán emitir este documento antes de la fecha límite.

La MVE puede emitirse mediante el esquema electrónico, el cual permite que se puedan modificar de manera espontánea sin que esto represente una sanción económica para los usuarios de comercio exterior.

Sin embargo, la MVE también puede presentarse bajo el esquema tradicional, tal como lo han realizado las empresas importadoras de mercancías hasta el momento, por lo que la nueva extensión de la fecha permite que puedan prepararse para cumplir con esta nueva disposición obligatoria.

¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica del SAT?

La Manifestación de Valor Electrónica es un documento en el que las empresas deben declarar el valor real de las mercancías que están introduciendo al país, para que las autoridades puedan contar con mayor información.

Esto permite que el SAT pueda conocer el valor real para verificar y calcular los impuestos y obligaciones fiscales de las empresas dedicadas al comercio exterior, además, permite que se pueda detectar actividad inusual.

Con la MVE el SAT tendrá información más detallada sobre la actividad y el valor de la mercancía que ingresan las empresas al país, y esta forma parte de la modernización, transparencia y acompañamiento para el sector empresarial.

