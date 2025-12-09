Mexicana de Aviación recibe su quinta aeronave Embraer E195-E2; aumentará 59% sus operaciones

La aerolínea Mexicana de Aviación recibió este lunes su quinta aeronave Embraer E195-E2, matricula XA-MXE, para cerrar el 2025 con una significativa ampliación de su flota y nuevas capacidades operativas.

Durante la presentación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), destacó que la nueva unidad forma parte del plan para consolidar una flota de 20 aviones para fortalecer la conectividad aérea del país.

Al fondo, la quinta aeronave Embraer E195-E2 con matricula XA-MXE. ı Foto: Ángel Molina / La Razón

Compra de aeronave, a precio competitivo

El nuevo Embraer E195-E2 fue configurado para 132 pasajeros. Aunque el costo de compra permanece bajo un acuerdo de confidencialidad, Vega Rivera aseguró que se adquirió a “uno de los precios más competitivos del mercado” , lo que permitirá a Mexicana mantener tarifas accesibles.

El general confirmó que, por ahora, la prioridad será reforzar rutas nacionales y, posteriormente, avanzar hacia destinos internacionales como parte de la expansión proyectada para 2026.

Incremento del 59% en operaciones desde diciembre

Con la llegada de esta quinta aeronave, Mexicana incrementará 59 por ciento sus operaciones durante la temporada invernal a partir del 15 de diciembre. Pasará de 176 a 280 operaciones mensuales, además de aumentar en 50 por ciento su oferta de asientos.

Las frecuencias quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Tulum: 13 vuelos semanales

Mérida: 11 vuelos semanales

Chetumal: 8 vuelos semanales

¿Cuándo llegan las otras 15 aeronaves Embraer E2?

El 7 de mayo de 2024, Mexicana formalizó con el fabricante brasileño Embraer la adquisición de 20 aeronaves de la familia E2: 10 del modelo E190, con 108 asientos, y 10 del modelo E195, con capacidad para 132 pasajeros.

En ese entonces, la aerolínea estimaba recibir la primera de las aeronaves Embraer E195-E2 en mayo de 2025; sin embargo, arribó al país con dos meses de retraso, el 1 julio de 2025.

El 26 de diciembre de 2024, en el primer aniversario del reinicio de operaciones de Mexicana, su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, adelantó que de los 20 aviones adquiridos, cinco llegarán en 2025, siete más en 2026 y los últimos ocho en 2027.

Las nuevas aeronaves sustituirán gradualmente a los Boeing 737-800 NG, que serán devueltos a la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con la aerolínea estatal, los Embraer E2 permitirán reducir hasta 29 por ciento el consumo de combustible , además de generar menos ruido y menores emisiones de carbono.

