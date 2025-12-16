En la imagen, la torreta de una patrulla │ Inseguridad, reto para el crecimiento del PIB

Los problemas de inseguridad pública a los que se enfrenta el país, la política sobre comercio exterior y la debilidad en el mercado interno, son los principales problemas a los que se enfrentan las expectativas de crecimiento para éste y el próximo año, de acuerdo con los especialistas consultados por el Banco de México (Banxico).

A través de la Encuesta sobre las Expectativas Diciembre 2025, el banco central señaló que la distribución de las respuestas de los analistas consultados en relación con los factores que podrían impactar para que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sea menor, se encuentra la inseguridad pública con el 19 por ciento de las respuestas, el comercio exterior, con 15 por ciento, y el mercado interno con el 9.0 por ciento.

El Dato: Es la tercera ocasión consecutiva en la que los especialistas del sector privado recortan las estimaciones de crecimiento económico para este año.

De manera generalizada, los expertos señalaron que, a nivel general, la gobernanza tuvo el 44 por ciento de las respuestas; las condiciones económicas internas, con el 26 por ciento y las condiciones externas con el 25 por ciento.

Así, la media de la encuesta de diciembre realizada por el banco central, estima que el crecimiento económico para el cierre de este año sea de apenas 0.37 por ciento, mientras que en la encuesta de noviembre se preveía que fuera de 0.39 por ciento. Para el próximo año, las previsiones de los especialistas también disminuyeron. Al pasar de 1.29 por ciento previsto en noviembre, a 1.21 por ciento en la encuesta del último mes del año.

Pese a esta disminución, el Banxico refirió que, la probabilidad media de que se observe una caída del PIB, disminuyó con relación con la encuesta de noviembre para el cuarto trimestre de 2025 y para el primero y tercer trimestres de 2026, al tiempo que aumentó para el segundo y cuarto trimestres de este último año.

De acuerdo con los analistas, existen otros problemas que obstaculizan el crecimiento económico, como la falta de Estado de derecho, con el 8.0 por ciento de las respuestas; la ausencia de cambio estructural en México, con 7.0 por ciento de las respuestas; la incertidumbre sobre la situación económica interna, con el 7.0 por ciento de las respuestas; la incertidumbre política interna, con 7.0 por ciento de las respuestas; y la corrupción, con 7.0 de las respuestas.

La encuesta también explica las proporciones de especialistas que piensan que el clima de negocios mejorará o empeorará en los próximos seis meses, las cuales disminuyeron con respecto al mes anterior.

Por su parte, la fracción de los que opinan que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos 6 meses aumentó en relación con la encuesta precedente y continuó siendo la predominante.

De acuerdo con la mediana de las respuestas, para 2025 se proyecta una disminución en la expectativa de crecimiento económico de 0.40 por ciento a 0.39 por ciento. Cabe recordar que en la encuesta de enero, los especialistas estimaban un crecimiento en el año de 1.00 por ciento.

De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Monex, el bajo optimismo se deriva del debilitamiento observado en las cifras del PIB al tercer trimestre de este año y del Indice Global de la Actividad Económica, así como por la desaceleración registrada en la industria manufacturera.

“Bajo este contexto, la expectativa de crecimiento del 2026 también se revisó ligeramente a la baja, pasando a 1.15 por ciento desde 1.37 por ciento a tasa anual, mientras que hacia el 2027 se prevé una expansión anual de la economía del 1.85 por ciento”, sostuvo.