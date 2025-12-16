Segob asegura que diálogo con productores agrícolas está abierto; llama a evitar bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a grupos de productores agrícolas que han amenazado con bloquear puentes fronterizos y autopistas a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones a terceros.

A través de un comunicado, la Segob reiteró que “el campo ha sido y seguirá siendo una prioridad nacional”, y destacó que los apoyos gubernamentales llegan de manera directa, justa y transparente a quienes más lo necesitan, principalmente a productores de pequeña escala.

La dependencia federal aseguró que, en lo que va del año, se han entregado apoyos a 2.8 millones de productores en el país. Precisó que al 16 de diciembre de 2025, el 86 por ciento de los beneficiarios cuenta con parcelas de hasta 10 hectáreas.

Aspecto de un bloqueo carretero por parte de productores agrícolas. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la información oficial, programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía permitieron que, entre 2018 y 2024, más de 4 millones de personas lograran salir de la pobreza rural.

El Gobierno federal detalló que actualmente se encuentran en proceso de validación los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable y 47 mil 593 productores de maíz, quienes recibirán un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada.

En el comunicado, la Segob hizo un llamado especial a la solidaridad durante las fechas decembrinas, al advertir que los bloqueos afectarían a transportistas, empresas y paisanos que se trasladan por las carreteras para reunirse con sus familias.

El Gobierno de México aseguró que mantiene un diálogo permanente y respetuoso con los productores, y reiteró su plena disposición al diálogo abierto y constructivo, subrayando que “las puertas del diálogo institucional permanecen abiertas” para atender cualquier inconformidad.

Además, informó que este martes se publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos a 2 mil 706 productores de arroz de ocho estados del país.

La dependencia federal añadió que la Secretaría de Agricultura reportó una entrega histórica de un millón 44 mil toneladas de fertilizantes en las 32 entidades federativas, lo que representó un incremento de 5.9 por ciento respecto al año anterior y benefició a 2.15 millones de productores, atendiendo 3.54 millones de hectáreas.

Pese a estas cifras, el Gobierno reconoció la inconformidad de un sector de productores, por lo que exhortó de manera respetuosa a los grupos que se manifiestan a evitar bloqueos de vías de comunicación, al señalar que estas acciones afectan a terceros y a la actividad económica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am