SICT repara más de 372 mil baches en carreteras federales durante 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante 2025 se atendieron 372 mil 441 baches en la Red Carretera Federal Libre de Peaje, como parte del programa “Bachetón”, con trabajos de conservación en 45 mil 477 kilómetros a nivel nacional.

Trabajos del programa “Bachetón” en carreteras federales del país. ı Foto: SICT

De acuerdo con la dependencia, estas acciones representaron una inversión de 3 mil 367 millones de pesos y beneficiaron a más de 126 millones de habitantes, además de generar más de 4 mil empleos en distintas regiones del país, bajo la coordinación de la Dirección General de Conservación de Carreteras.

La SICT destacó que el programa tiene como objetivo garantizar condiciones seguras de tránsito, particularmente en zonas donde las carreteras son el principal vínculo entre comunidades, centros urbanos y servicios básicos, “asegurando la conectividad y la movilidad terrestre”, se lee en el comunicado.

Los trabajos se realizaron en dos etapas. La primera inició el 15 de noviembre de 2024 y concluyó en mayo de 2025, periodo en el que se repararon 288 mil 694 baches y se efectuaron labores complementarias como deshierbe de 26 mil 300 hectáreas, limpieza de drenajes, retiro de derrumbes y atención a deslaves.

La SICT reforzó el mantenimiento vial en miles de kilómetros carreteros. ı Foto: SICT

La segunda etapa se desarrolló del 16 de abril a diciembre de 2025, con la atención de 83 mil 747 baches y una inversión adicional de mil 776 millones de pesos, detalló la dependencia federal en el documento.

El “Bachetón” forma parte del Programa de Conservación Rutinaria de la SICT, que incluye trabajos menores como bacheo, sellado de grietas, limpieza de obras de drenaje y mantenimiento del derecho de vía, con el fin de reducir riesgos viales y preservar la infraestructura pública.

am