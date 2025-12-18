Carney resta importancia a acuerdos comerciales entre Canadá y EU en sectores clave

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que es poco probable que su país alcance acuerdos comerciales sectoriales con Estados Unidos en el corto plazo, al señalar que los temas pendientes se tratarán durante la revisión programada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo año.

Carney explicó que las negociaciones bilaterales que se habían sostenido entre Ottawa y Washington para atender los aranceles estadounidenses aplicados a sectores clave no avanzarían de manera independiente, debido a que el calendario de revisión del acuerdo comercial trilateral concentra ahora esos asuntos.

De acuerdo con lo señalado por el primer ministro canadiense, ambas partes habían estado cerca de alcanzar un acuerdo enfocado en resolver los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, el aluminio y los automóviles.

Sin embargo, las conversaciones quedaron congeladas en octubre, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera suspender el diálogo tras un anuncio antiarancelario realizado por el gobierno provincial de Ontario.

En declaraciones a periodistas, Carney indicó que, dadas las circunstancias actuales, los temas que se buscaban resolver mediante acuerdos sectoriales ahora formarán parte de una negociación más amplia dentro del marco del T-MEC. En ese sentido, consideró que la posibilidad de cerrar acuerdos específicos por sector es reducida.

“Mi valoración es que eso ahora se integrará en la negociación más amplia del T-MEC. Así que es menos probable, e incluso improbable, dados los horizontes temporales que convergen, que tengamos un acuerdo sectorial”, declaró Carney.

El primer ministro no ofreció detalles adicionales sobre nuevas rondas de diálogo bilateral ni sobre posibles fechas para retomar conversaciones con el gobierno estadounidense antes de la revisión del tratado comercial. Tampoco precisó si existen mecanismos alternativos en curso para atender de manera separada los aranceles en cuestión.

Las declaraciones de Carney se dan en un contexto en el que Canadá y Estados Unidos mantienen diferencias comerciales en sectores estratégicos, mismas que, de acuerdo con lo expresado por el jefe del gobierno canadiense, quedarán sujetas al proceso formal de revisión del T-MEC.

Con ello, el gobierno de Canadá da por sentado que las discusiones sobre los aranceles estadounidenses al acero, el aluminio y los automóviles no se resolverán mediante acuerdos sectoriales independientes, sino dentro del marco general del tratado comercial entre los tres países de América del Norte.

