Empresas Globales respaldan reformas arancelarias; ‘combaten prácticas desleales’

El Consejo de Empresas Globales compartió su respaldo a las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), impulsadas la Secretaría de Economía (SE), ya que combaten prácticas desleales de comercio internacional y favorecen un entorno productivo más equilibrado para empresas que invierten y generan empleo en el país.

En comunicado, la agrupación empresarial calificó de “legítimo” el que México fortalezca instrumentos de política comercial como los aranceles, para favorecer la protección del empleo, la producción formal y la integración productiva nacional.

“Como actores que creemos profundamente en el Estado de derecho, compartimos la importancia de contar con reglas claras y condiciones equitativas para quienes operan conforme a la ley y realizan inversiones de largo plazo en México”, refirió el Consejo de Empresas.

Al mismo tiempo, la agrupación aseguró estar consciente de la realidad productiva del país, ante empresas que no cuentan con oferta nacional suficiente, “particularmente en sectores estratégicos vinculados al T-MEC”, por lo que invitó a continuar la estrategia política arancelaria con eficacia, que tome en cuenta el aparato productivo nacional y la dinámica de los mercados internacionales.

Sobre este punto, señalo como clave el considerar la producción nacional y su efecto en cadenas de valor y exportaciones, así como en costos, precios al consumidor y decisiones de inversión, y la capacidad operativa para una implementación eficiente y predecible que incluyan criterios arancelarios y aduaneros.

“Las Empresas Globales consideramos fundamental que estas medidas se acompañen de mecanismos de adecuación, como esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios estratégicos, así como otros instrumentos administrativos que permitan ajustes ágiles y revisiones periódicas basadas en evidencia, con el objetivo de corregir distorsiones y evitar ineficiencias en las cadenas de suministro”, indicó la agrupación.

Además, el Consejo de Empresas Globales, conformada por 60 compañías entre las que están DuPont México, DHL Express, Grupo Modelo, Nestlé y AT&T, expresaron su disposición para colaborar con la SE y demás autoridades, para entablar diálogos que permitan optimizar beneficios y minimizar riesgos arancelarios.

“El éxito de la política arancelaria dependerá de su capacidad para fortalecer el desarrollo industrial de México sin comprometer su integración regional y global, ni la confianza de quienes invierten, generan valor y empleo en el país”, culminó el consorcio empresarial.

El pasado 15 de diciembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que existe un desbalance comercial con Asia, ya que México importa 10 veces más de lo que exporta a dicha región, por lo que, a través del paquete arancelario que es parte del Plan México, el objetivo es elevar en 15 por ciento el contenido nacional en cadenas productivas; sustituir importaciones y el reemplazo de insumos.

Con información de Víctor Valencia

