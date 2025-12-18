Para seguir operando

TikTok firma acuerdo para vender la mayoría de su operación en Estados Unidos

La red social TikTok quedará en manos de Oracle, Silver Lake y MGX; se concreta el 22 de enero de 2026

La Razón Online

TikTok firmó un acuerdo para vender su negocio en Estados Unidos a tres inversores estadounidenses, entre ellos Oracle, SilverLake y MGX, asegurando que la plataforma de video social pueda seguir operando en Estados Unidos.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero, informó The Associated Press. El CEO, Shou Zi Chew,dijo a los empleados que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

La mitad de la nueva empresa conjunta estadounidense de TikTok será propiedad de un consorcio de inversores que poseerán participación del 15% cada una. Otro 30,1% será retenido por afiliados de inversores existentes de ByteDance y el 19,9% será retenido por ByteDance, con sede en China, según el memorando.

La empresa estadounidense contará con una nueva junta directiva mayoritariamente estadounidense de siete miembros, según el memorando. También estará sujeto a términos que “protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos.”

Con información de AP.

