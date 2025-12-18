TikTok firma acuerdo para vender la mayoría de su operación en Estados Unidos.

TikTok firmó un acuerdo para vender su negocio en Estados Unidos a tres inversores estadounidenses, entre ellos Oracle, SilverLake y MGX, asegurando que la plataforma de video social pueda seguir operando en Estados Unidos.

Se espera que el acuerdo se cierre el 22 de enero, informó The Associated Press. El CEO, Shou Zi Chew,dijo a los empleados que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

La mitad de la nueva empresa conjunta estadounidense de TikTok será propiedad de un consorcio de inversores que poseerán participación del 15% cada una. Otro 30,1% será retenido por afiliados de inversores existentes de ByteDance y el 19,9% será retenido por ByteDance, con sede en China, según el memorando.

La empresa estadounidense contará con una nueva junta directiva mayoritariamente estadounidense de siete miembros, según el memorando. También estará sujeto a términos que “protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos.”

Con información de AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR