Puerto Peñasco Secuencia III, proyecto estratégico para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Con el objetivo de dar confiabilidad y acceso equitativo a la justicia energética en el país, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, impulsa el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.

El Plan está orientado a modernizar la infraestructura pública e incrementar la generación a partir de energías limpias; en este sentido, la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco Secuencia III, es un proyecto estratégico que se desarrolla en cumplimiento de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico y bajo los principios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez previstos en el artículo 80 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad (LEPECFE).

Para garantizar un proceso objetivo y transparente en la evaluación de propuestas para la CFV Puerto Peñasco Secuencia III, se instruyó la instalación de Comisiones Técnica y Económica integradas por representantes de las áreas sustantivas de la CFE y acompañadas por Auditoría Interna y la Coordinación de Control Interno como observadores.

Estas comisiones actúan conforme a los Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Comisiones Técnica y Económica para Evaluación de Propuestas de Proyectos de Gran Magnitud en Materia de Obra, que exigen métodos colegiados de evaluación y estrictas reglas de confidencialidad e imparcialidad.

Para el procedimiento para Puerto Peñasco Secuencia III se recibieron ofertas de distintos contratistas y consorcios, de las cuales únicamente fueron evaluadas las que presentaron en tiempo y forma sus garantías de sostenimiento de oferta, de conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia. Dicha revisión se ha conducido con absoluta objetividad y sin favorecer a ningún participante; lo anterior, con base en criterios técnicos verificables y en apego a lo establecido en los artículos 134 constitucional y 11, 15, 49, 81 fracción V y 84 de la LEPECFE.

El resultado de la evaluación es la recomendación que sustentará exclusivamente la propuesta que represente las mejores condiciones para la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad en precio, calidad, financiamiento, oportunidad e integración de contenido nacional. En suma, el proceso se ha llevado con estricto apego a la legalidad, transparencia y responsabilidad institucional, siempre en beneficio del pueblo de México.

La CFV Puerto Peñasco, además de ampliar la capacidad nacional de energía limpia, fortalecerá la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y contribuirá al desarrollo regional. Aprovechará el recurso solar, a través de módulos fotovoltaicos, para la generación de energía eléctrica, con una capacidad de 300 Megawatts y un respaldo de 103 Megawatts del SAE (Sistema de Almacenamiento de Energía) con baterías por un período de 3 horas.

