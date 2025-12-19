YouTube se cae HOY 19 de diciembre en México y otros países

YouTube, la plataforma de videos propiedad de Google, registró una falla en su servicio este viernes 19 de diciembre que afectó a miles de usuarios en México y Estados Unidos, de acuerdo con reportes en línea.

De acuerdo con cifras recogidas por la agencia Reuters, al corte de las 08:00 horas se registraron en la plataforma DownDetector al menos siete mil 600 fallas del servicio de YouTube para usuarios en Estados Unidos.

La misma plataforma en México registró al menos 170 fallas entre las 07:00 y las 08:00 horas. Entre los problemas que presentó YouTube se encuentran no solo fallas en la reproducción de video, sino también en la inserción de videos en vivo vía HTML.

Según Reuters, en Canadá también se registraron alrededor de mil 300 fallas, mientras que en el Reino Unidos fueron cerca de tres mil, en el mismo rango horario.

Más cerca de las 08:20 horas (CDMX) el número de reportes comenzó a disminuir, lo que indica una posible estabilización del servicio.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de la caída, y cuál fue su origen, si éste fue en YouTube o más bien en los servidores de Google.

La caída de YouTube sigue a la de otros servicios como Spotify, registrado la semana pasada, la cual, a su vez, ocurrió después de dos graves interrupciones en los servicios de Cloudflare y Amazon Web Services, que interrumpieron servicios en línea de todos los giros.

