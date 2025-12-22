¡Cuidado con las compras navideñas de último momento!

La temporada Navideña es una de las más afectadas por estafadores.

Apocos días de que se lleven a cabo las fiestas más importantes de la temporada decembrina, se intensifica la búsqueda de los regalos, tanto en canales convencionales, como en línea. La premura, la impulsividad y la urgencia por conseguir los mejores obsequios para los seres queridos abre una brecha importante de seguridad, permitiendo, en algunos casos, que se registren fraudes financieros importantes y muy lastimosos para los consumidores.

El Dato: Incode recomienda a los consumidores revisar frecuentemente los estados de cuenta y los movimientos de tu banca móvil.

De acuerdo con un análisis de Incode, una empresa en verificación y autenticación de identidad que utiliza Inteligencia Artificial, en México, las pérdidas por fraudes financieros alcanzaron los 14 mil 500 millones de pesos, de éstos, una cuarta parte fue a través de compras en línea.

Asimismo, América Latina se convirtió en uno de los principales objetivos para los delincuentes cibernéticos y diciembre es el mes en el que más ilícitos de este tipo de registran, ya que los compradores se dejan llevar por las promociones y la emoción característica de la temporada.

222% Incrementó los delitos de engaño relacionados con paquetería fantasma, según el Consejo Ciudadano

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a los compradores a identificar las prácticas engañosas que se realizan a través de aplicaciones y sitios web, donde la ciberdelincuencia imita nombres, logotipos o diseños de marcas legítimas; incluso, añade reseñas, comentarios y valoraciones falsas en los productos.

El Tip: Suplantación de identidad y deepfakes, de los principales fraudes en compras navideñas, de acuerdo con expertos.

Incode afirma que el fraude en comercio electrónico suele incrementarse significativamente durante noviembre y diciembre, impulsado por:

Compras impulsivas y urgencia por promociones.

Uso intensivo de tarjetas y billeteras digitales.

Mayor volumen de cuentas nuevas y transacciones no habituales.

Menor atención a señales de riesgo por parte de los usuarios.

En La Razón hemos publicado en diversas ocasiones sobre las formas más comúnes en las que los ciberdelincuentes operan y en ocasiones enredan a los consumidores; sin embargo, aquí te contamos de los más habituales para que evites caer en ellos:

TIPOS DE FRAUDES

Phishing y mensajes falsos: estos normalmente simulan promociones, confirmaciones de compra o avisos de paquetería para robar contraseñas y datos bancarios.

Tiendas en línea fraudulentas: imitan marcas reconocidas y ofrecen descuentos irresistibles.

Suplantación de identidad y deepfakes : donde se utilizan audios, videos o perfiles falsos creados con inteligencia artificial para engañar a los usuarios.

Apps móviles falsas de banca: también son comercios o entregas que solicitan permisos para capturar información sensible.

Fraudes de devolución y contracargos: son fraudes que impactan directamente en los retailers.

A esto se suma el riesgo durante los viajes, cuando se utilizan redes Wi-Fi públicas, cajeros automáticos o dispositivos compartidos que pueden estar comprometidos.

672% Repuntaron los hackeos de cuentas de WhatsApp en 2024 respecto a 2023

¿CÓMO PROTEGERTE?

Usa tarjetas digitales y evita el autoguardado. Utiliza plataformas de pago seguras como tarjetas digitales. No permitas que tu tarjeta quede guardada automáticamente en el sitio web.

Protege tus datos personales y permisos. No proporciones documentos oficiales (INE o pasaporte). Además, no permitas que la aplicación acceda a tu ubicación permanente, micrófono o lista de contactos.

Activa alertas bancarias. Monitorea tus movimientos en tiempo real. Desconfía de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente en tecnología.

Guarda tus comprobantes y capturas. Consérvalos para tenerlos a la mano en caso de realizar alguna reclamación o aclaración.

La Profeco señala que las aplicaciones y plataformas digitales de compra son grandes aliadas si son usadas con responsabilidad. “Recuerda que una experiencia de compra positiva no depende sólo de la tecnología, sino también de la forma en la que cada persona consumidora interactúa con ella”.

¿Compras sensibles? ı Foto: Especial