Informalidad en el país, impulsada por los costos a empresas

La permanencia y aumento de la economía informal que se registra en el país y que en los últimos años se ha venido incrementando, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es causada, entre otras cosas, por la tolerancia de las autoridades, así como por el costo de la formalidad, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El organismo empresarial explicó que dicha tendencia refleja que, hasta el momento, no ha habido estrategias efectivas que favorezcan la creación de nuevas empresas formales que permitan ofrecer un mayor número de puestos de trabajo de calidad.

Datos del último Censo Económico muestran que entre 2018 y 2023 se crearon 668 mil nuevas unidades económicas, de las cuales 511 mil se fundaron en la informalidad, así, se instituyeron 833 mil nuevos empleos, la mayoría en la informalidad.

El Dato: La IP afirma que es necesario contar con un entorno que facilite a las empresas nuevas y a las establecidas a insertarse a la formalidad.

Las cifras más recientes del censo indican que durante 2024 la economía informal representó el 25.4 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un porcentaje que, de acuerdo con el CEESP es un porcentaje históricamente más elevado.

Un año antes, la informalidad ascendió a 24.7 por ciento, en 2022 fue de 24.4 por ciento, en 2021, un año después del inicio de la pandemia de Covid-19, el porcentaje ascendió a 24 por ciento y en 2020, debido al confinamiento ese porcentaje registró un mínimo de 22.2 por ciento, nivel no visto desde 2008, cuando el indicador se ubicó en 22.6 por ciento.

2.0 millones de personas se han sumado a la informalidad

En el lapso que comprende de 2021 a 2024 la economía informal reportó un crecimiento acumulado de 25 por ciento en términos reales, señaló el organismo, mientras que la economía formal creció en una proporción de 11.3 por ciento.

“La mayor participación dentro de la informalidad se concentra en el comercio al menudeo y la construcción que en conjunto representan el 45.5 por ciento del total”, explicó el CEESP.

500 mil trabajadores dejaron la formalidad hasta octubre

MENOS PRODUCTIVA. Aun cuando existe un gran número de personas en la informalidad, el análisis del CEESP destaca que la economía informal es menos productiva, ya que, con poco más de la mitad de la población ocupada, ésta genera sólo una cuarta parte del PIB.

“Si bien es cierto que en México las proporciones de ocupación formal e informal dentro del total se han mantenido estables, en alrededor de 45 por ciento formal y 55 por ciento informal, cifras recientes sugieren que, en el margen, esta proporción podría estar cambiando”, refiere el documento.

Economía informal ı Foto: Especial