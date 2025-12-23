¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre por Navidad?

Faltan pocos días para la Noche Buena y Navidad, y en estas fechas muchas personas se reúnen con sus familias y seres queridos para tener una cena y pasar tiempo de calidad juntos durante la noche previa a Navidad.

Durante estas fechas muchos negocios pueden estar cerrados, pues algunas personas se toman ambos días libres para poder pasar tiempo en las reuniones que se organizan desde días antes.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 25 de diciembre es un día de asueto oficial, por lo que durante este día muchos lugares se encuentran sin actividades laborales durante todo el día.

¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre por Navidad? ı Foto: Especial

¿Los bancos abren el 24 y 25 de diciembre?

Muchas familias se reúnen durante la noche del 24 de diciembre para celebrar la llegada de la Navidad al día siguiente, por lo que algunas personas realizan compras de último mometo durante el día previo a la Navidad.

Debido a que solamente el 25 de diciembre es un día de asueto oficial, durante el 24 de diciembre las sucursales bancarias se encuentran abiertas para realizar todo tipo de operaciones.

Sin embargo, el día 25 de diciembre las instituciones financieras no tienen actividades, por lo que las personas que requieran hacer algún trámite bancario deberán hacerlo a más tardar el miércoles.

Pese a que las instituciones bancarias estarán cerradas para las personas que requieran realizar alguna operación con los ejecutivos en ventanillas, los cajeros automáticos permanecerán activos.

Las aplicaciones móviles de los bancos y las líneas de atención telefónica también estarán operando con regularidad, por lo que únicamente las operaciones que deban realizarse dentro de las sucursales bancarias no estarán disponibles el jueves.

Días Inhábiles de los bancos en México

De acuerdo con el Calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los días inhábiles de las instituciones bancarias para 2026 son los siguientes:

Por Año Nuevo el primero de enero

Por la conmemoración del 5 de febrero el 2 de febrero

Por la conmemoración del 21 de marzo el 16 de marzo

Por Jueves Santo el 2 de abril

Por Viernes Santo el 3 de abril

Por el Día del trabajo el primero de mayo

Por el Día de la Independencia el 16 de septiembre

Por el Día de muertos el 2 de noviembre

Por la Conmemoración del 20 de noviembre el 16 de noviembre

Por el Día del empleado bancario 12 de diciembre

Por Navidad en 25 de diciembre

