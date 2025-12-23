Ni es noche de paz ni de amor; la violencia familiar aumenta durante Navidad

Miles de mujeres protestan en contra de la violencia de género y familiar, en 2022.

Durante la Navidad, cierta paz cubre a la Ciudad de México: calles vacías de transeúntes, vehículos y delitos. Las luces navideñas, cohetes y los ecos de las fiestas resuenan en los hogares, sin embargo, los gritos, golpes y faltas de respeto también lo hacen, pues es uno de los días en los que más violencia familiar se registra, tal como lo vivió Ximena Ávila.

Para la licenciada en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y habitante de la alcaldía Magdalena Contreras, esta época es un amargo recuerdo.

El Dato: El Congreso local avaló este mes el paquete de iniciativas en materia de género para crear el delito de violencia familiar entre pareja desde la relación de noviazgo.

“En mi hogar siempre hubo situaciones de violencia familiar toda mi infancia y adolescencia, principalmente de mi madre. La Navidad nunca fue una excepción.

“Las fechas decembrinas no eran de disfrute o convivencia, más bien eran de temor a más violencia. Con los años ni siquiera poníamos un árbol ni decoración ni nada. No había nada que celebrar”, comentó a La Razón.

Cada 25 de diciembre los criminales capitalinos toman vacaciones, por lo que los delitos disminuyen a su máximo en el año; sin embargo, el espíritu de la Navidad sólo apacigua la delincuencia fuera de los hogares, pues adentro la violencia familiar crece de acuerdo con cifras oficiales.

34 por ciento bajaron los casos de feminicidios en la ciudad entre 2025 y 2024

De acuerdo con datos sobre las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante el periodo 2017-2024, analizados por este diario, la Navidad es el día donde ocurren menos crímenes en todo el año.

Mientras que, en promedio, cada día se cometen 634 crímenes al día en la capital mexicana, durante el 25 de diciembre la cifra baja a 363, lo que representa una reducción de 43 por ciento.

Casi todos los 326 distintos tipos de ilícitos bajan su incidencia durante ese día festivo, en especial los de mayor incidencia: el fraude, las amenazas y las distintas modalidades que existen de robo, como de objetos, a transeúntes en vía pública, a vehículos, a negocios y casas habitación, etcétera.

79 delitos de violencia familiar se cometen, en promedio, durante Navidad

El académico de la University College de Londres, Rafael Prieto Curiel, quien ha investigado el ritmo criminal de la capital mexicana en el artículo científico Concentración Semanal de los Delitos, publicado en la Revista de Criminología Cuantitativa en 2023, dijo que esto podría deberse a la poca actividad y movilidad en el centro de la capital.

“La frecuencia de los robos cambia durante las tres semanas anteriores y posteriores a la Navidad. Antes de esta fecha hay más actividad en el centro de la ciudad, que termina horas más tarde al promedio. Después, los picos de delitos no son tan altos”, apuntó en su estudio.

Sin embargo, la violencia entre familiares crece durante Navidad pese a ser uno de los días de mayor encuentro y unión en los hogares. Aunque la incidencia de este delito baja de un promedio anual de 82 casos al día a 73 durante la Nochebuena, para el día siguiente se reportan 79 de estos crímenes.

Al día siguiente, este crimen nuevamente va a la baja hasta llegar a los 58 reportes el 31 de diciembre, previo a la cena de Nochevieja. En Año Nuevo la violencia familiar se eleva exponencialmente hasta los 99 casos, siendo la fecha con más agresiones entre familiares de todos los días del año.

Ximena Ávila contó que durante años fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su madre. Cuando era niña recibía miradas pesadas, regaños sacados de proporción, gritos y la ley del hielo. Cuando creció las agresiones sufrieron de tono hasta los golpes.

“Cualquier error que cometieras, un accidente o que no hicieras las cosas de la manera en que mi madre quisiera, el entorno se volvía incómodo y violento. No era un simple regaño o el típico golpe ‘para corregir’, sino violencia que escaló y me dejó una marca.

“En una de esas fechas decembrinas mi madre me ahorcó y en otra me aventó el carro, en una pelea. La última Navidad que pasé con ella, a los 18 años, no quiso participar en la cena navideña y, como castigo, nos hizo la ley del hielo por semanas. Al año siguiente me mudé”, recordó la joven de 28 años.

Desde que ella dejó su hogar y se mudó ha buscado cómo resignificar la Navidad, más allá de la violencia que vivió por años.

“Trato de construir una convivencia tranquila con mi papá, mi hermana y unas amigas cercanas. Hacer una pequeña comida en casa, a veces ver películas, salir a algún restaurante o por un café. Aún me cuesta un poco de trabajo sentir entusiasmo por estas fechas, pero me gusta la idea de darle un detalle a cada miembro de mi familia”, explicó.

Las estadísticas muestran que, a partir de las 13:00 horas del 24 de diciembre, previo a la preparación de la cena de Nochebuena, el espíritu navideño provoca una baja en la incidencia delictiva, ya que se pasa de 26 delitos que, en promedio, se denuncian cada hora en la ciudad a sólo 18.

Este patrón se mantiene hasta la medianoche de la Nochevieja. De hecho, los días del 23 al 31 de diciembre son los más seguros de todo el año.

Sin embargo, una vez comienza el Año Nuevo, los delincuentes retoman su actividad, pues durante la primera mitad del 1 de enero de cada año se cometen 46 delitos por hora, en promedio.

Año Nuevo es la tercera fecha con más delitos en la ciudad, únicamente por debajo del primero de marzo y el primero de junio. A diferencia del resto de meses, en los que los robos dominan las estadísticas del crimen, durante el 1 de enero aumentan otros delitos además de la violencia familiar.

Nochemala y año malo ı Foto: Especial