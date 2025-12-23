Ampliarán financiamiento a Mipymes

Bancomext otorgará más financiamiento a Mipymes para impulsar exportaciones

La institución busca impulsar la innovación, la relocalización industrial y el desarrollo regional mediante mayor acceso a crédito

Apoyo de Bancomext y Nafin a Pymes impulsará economía, afirma Concamin.
Apoyo de Bancomext y Nafin a Pymes impulsará economía, afirma Concamin. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Uno de los ejes prioritarios del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) será aumentar el financiamiento a las micro, pequeñas, y medianas empresas exportadoras en sectores estratégicos para fortalecer su desarrollo y brindarles facilidades para que se incorporen a las cadenas globales de valor, y de esa forma se promueva la innovación y el desarrollo regional.

“El Banco Nacional de Comercio Exterior dio a conocer su Programa Institucional 2025-2030, cuyo eje principal es impulsar las exportaciones mediante el aumento del financiamiento y la capacitación a sectores estratégicos vinculados a la exportación y la generación de divisas, promoviendo un crecimiento regional equitativo y sostenible, así como el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, indicó la institución.

Bancomext buscará impulsar la relocalización industrial de las empresas para que se atraiga mayor Inversión Extranjera Directa (IED) y también haya una diversificación de las exportaciones; además, promoverá la participación del sector público y privado en proyectos “de alto impacto económico” que tengan relación con la sostenibilidad, innovación y modernización de la capacidad productiva de las empresas para aumentar el contenido nacional y la sustitución de importaciones que se alinea con el Plan México, iniciativa del Gobierno federal que busca la industrialización del país.

TE RECOMENDAMOS:
Trabajadores en plena obra.
Sector Infraestructura

Presenta avance del 91% plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala

Asimismo, sostuvo que tiene una solidez financiera que le permite ofrecer tasas de interés y plazos de pago que sean competitivos y que cuenta con personal calificado y con basta experiencia para atender a las empresas que lo requieran, y ratificó que compromiso para transitar a una economía sostenible con la ampliación de un portafolio de productos financieros sustentables.

“El banco ratifica su compromiso de continuar la transición hacia una economía sostenible, a través de la ampliación de su portafolio de productos financieros sustentables… y refrenda su papel clave y posición estratégica para impulsar el desarrollo de empresas exportadoras, fomentando la inclusión financiera, y promoviendo la modernización productiva del país”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

TE RECOMENDAMOS:
¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre por Navidad?
Toma precauciones

¿Abren los bancos el 24 y 25 de diciembre por Navidad?