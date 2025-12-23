Bancomext otorgará más financiamiento a Mipymes para impulsar exportaciones

Uno de los ejes prioritarios del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) será aumentar el financiamiento a las micro, pequeñas, y medianas empresas exportadoras en sectores estratégicos para fortalecer su desarrollo y brindarles facilidades para que se incorporen a las cadenas globales de valor, y de esa forma se promueva la innovación y el desarrollo regional.
“El Banco Nacional de Comercio Exterior dio a conocer su Programa Institucional 2025-2030, cuyo eje principal es impulsar las exportaciones mediante el aumento del financiamiento y la capacitación a sectores estratégicos vinculados a la exportación y la generación de divisas, promoviendo un crecimiento regional equitativo y sostenible, así como el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, indicó la institución.
Bancomext buscará impulsar la relocalización industrial de las empresas para que se atraiga mayor Inversión Extranjera Directa (IED) y también haya una diversificación de las exportaciones; además, promoverá la participación del sector público y privado en proyectos “de alto impacto económico” que tengan relación con la sostenibilidad, innovación y modernización de la capacidad productiva de las empresas para aumentar el contenido nacional y la sustitución de importaciones que se alinea con el Plan México, iniciativa del Gobierno federal que busca la industrialización del país.
Asimismo, sostuvo que tiene una solidez financiera que le permite ofrecer tasas de interés y plazos de pago que sean competitivos y que cuenta con personal calificado y con basta experiencia para atender a las empresas que lo requieran, y ratificó que compromiso para transitar a una economía sostenible con la ampliación de un portafolio de productos financieros sustentables.
“El banco ratifica su compromiso de continuar la transición hacia una economía sostenible, a través de la ampliación de su portafolio de productos financieros sustentables… y refrenda su papel clave y posición estratégica para impulsar el desarrollo de empresas exportadoras, fomentando la inclusión financiera, y promoviendo la modernización productiva del país”, añadió.
