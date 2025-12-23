Inflación en México se desacelera a 3.72% en primera quincena de diciembre: Inegi

En la primera quincena de diciembre de 2025 la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“En la primera quincena de diciembre de 2025, el INPC registró un nivel de 143.057: aumentó 0.17 por ciento respecto a la quincena anterior.
“Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.42 por ciento y la anual, de 4.44 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.
El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 por ciento a tasa quincenal y a anual fue de 4.34 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13 por ciento y los de servicios, 0.47 por ciento.
“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 1.54 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.21 por ciento”.
