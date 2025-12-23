Inflación en México se desacelera a 3.72% en primera quincena de diciembre: Inegi

El dato de la inflación se dio este martes.

En la primera quincena de diciembre de 2025 la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En la primera quincena de diciembre de 2025, el INPC registró un nivel de 143.057: aumentó 0.17 por ciento respecto a la quincena anterior.

“Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.72 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de 0.42 por ciento y la anual, de 4.44 por ciento”, informó el Instituto en un comunicado.

En la primera quincena de diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 143.057 y representó un aumento de 0.17% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.72%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/GYNe9UUAAh — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 23, 2025

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.31 por ciento a tasa quincenal y a anual fue de 4.34 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13 por ciento y los de servicios, 0.47 por ciento.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.30 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras cayeron 1.54 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0.21 por ciento”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR