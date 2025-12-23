Koblenz inaugura su primera tienda en Polanco con una experiencia personalizada

Para mantener el hogar con electrodomésticos con diseño, tecnología e innovación, Koblenz inauguró su primera tienda en Polanco, un espacio concebido para ofrecer experiencias directas y personalizadas. Este espacio permite a los visitantes descubrir como mejorar sus espacios de manera práctica y sostenible.

El hogar representa más que un conjunto de habitaciones, es el lugar donde se crean momentos y se construyen historias. Bajo esa premisa, la nueva tienda fue diseñada como un punto de encuentro entre la marca y las personas, donde los visitantes pueden explorar soluciones integrales para la vida doméstica y conocer de primera mano los más de 130 productos de las líneas de hogar, cocina, limpieza, confort y energía.

Asimismo, en la tienda, que se ubica en Temístocles, número 246, colonia Polanco IV Sección, los usuarios pueden recibir asesoría personalizada y descubrir alternativas que transforman sus espacios cotidianos, contribuyendo a una casa más limpia, sana y segura.

En la tienda Koblenz de Polanco se apuesta por una experiencia personalizada para el público ı Foto: Especial

“Queremos que nuestros consumidores sientan la confianza de entrar a un lugar donde puedan conocer de cerca todo lo que Koblenz tiene para ofrecerles. Esta tienda representa nuestro compromiso con ellos: acompañarlos en cada momento del hogar e inspirar nuevas formas de cocinar, limpiar y disfrutar su día a día con productos pensados para facilitar su vida”, señaló Héctor Lara Jardón, Director de Marketing de Koblenz.

Con esta apertura, Koblenz busca reafirmar su compromiso de innovación, calidad y bienestar dentro del hogar, así como afianzar el vínculo con los usuarios que tienen desde hace más de 60 años. La marca tiene presencia en más de 27 países, principalmente en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Medio Oriente.