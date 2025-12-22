Kasa Segura, iniciativa de Koblenz para promover la seguridad en instalaciones eléctricas del hogar

Protege lo que importa, también fuera de casa

Muchas de las tareas que se realizan en el hogar depende de tener una energía estable: el trabajo remoto, el gaming o la creación de contenido, sin embargo, las afectaciones en la electricidad como picos, caídas y cortes dañan los equipos, interrumpen actividades y reducen la vida útil de los dispositivos.

Para evitar esto, Koblenz lanzó su campaña “Kasa Segura”, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de la protección eléctrica, no solo en el hogar sino también en salas de gaming, estudios y oficinas.

Este programa busca ser unaliado invisible que mantiene las actividades seguras, estables y libres de interrupciones ante cualquier falla eléctrica.

Ante este escenario, es indispensable implementar soluciones que protejan la inversión tecnológica y eviten interrupciones. Reguladores, Supresores y No Breaks ofrecen la protección más efectiva: los Supresores reducen daños por picos, los Reguladores estabilizan la energía en entornos con fluctuaciones y los No Breaks mantienen las actividades en marcha durante cortes inesperados.

Koblenz lanza inciativa Kasa Segura enfocada en la protección eléctrica ı Foto: Especial

“Contamos con cuatro divisiones de negocio, entre las cuales la de energía es la más longeva y una de las más relevantes. Kasa Segura es un concepto de Koblenz que busca ofrecer hogares más limpios y seguros, y ahora se integra también a este espacio enfocado en el gaming”, declaró Jaime Martínez, gerente de marketing de la línea energía.

La importancia de la protección eléctrica en el gaming

El gaming cada vez toma más terreno, por lo que Koblenz realizó un encuentro para demostrar la importancia de la protección eléctrica en entornos de alta demanda, donde cualquier variación afecta el rendimiento.

No-Break, opción segura para la electricidad en tu casa ı Foto: Especial

En Arena The Place to Play, se habló el por qué la estabilidad es clave en el gaming, cómo impactan los picos y cortes en los equipos y qué tecnologías integran sus productos para llevar la protección a nuevos espacios.

Los asistentes exploraron las diferencias entre un regulador, un supresor y un No Break, comprendieron qué tipo de protección requiere una consola o PC gamer, conocieron el impacto real de una falla eléctrica en actividades profesionales y entendieron el papel que juega la tecnología de Koblenz en garantizar continuidad, rendimiento y tranquilidad. Con “Kasa Segura”, Koblenz reafirma que la seguridad eléctrica no es opcional: es esencial para jugar, trabajar, crear y conectar sin interrupciones.