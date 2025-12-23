Valor de las exportaciones de las entidades federativas se incrementa 9.2% en el tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, el valor total de las exportaciones de las entidades se incrementó 9.2 por ciento a tasa anual y se situó en 152 mil 556.6 millones de dólares, el impulso fue por un aumento de 11.4 por ciento en las colocaciones manufactureras; no obstante, las agropecuarias y mineras se contrajeron 17.5 por ciento y 15.2 por ciento, respectivamente, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los meses de julio y septiembre, las exportaciones manufactureras representaron el 93.8 por ciento del valor total, de ahí que en el tercer trimestre la colocación de mercancías en el mercado externo haya crecido; a pesar de las contracciones de las agropecuarias y las mineras, éstas sólo representaron el 2.0 por ciento y el 4.2 por ciento, respectivamente del total de ventas.

Del total de las exportaciones, Chihuahua aportó el 18.9 por ciento; Coahuila, 11.6 por ciento; Nuevo León, 9.7 por ciento; Baja California, 9.3 por ciento; Jalisco, 9.1 por ciento y Tamaulipas con 6.2 por ciento, que, en conjunto, aportaron 64.8 por ciento.

Manufactura

Mientras que, las entidades que tuvieron un incremento mayor en el valor de sus exportaciones fueron Quintana Roo con 120 por ciento; Jalisco, 89.1 por ciento; Chihuahua, 42.9 por ciento; Zacatecas, 36.6 por ciento; y Chiapas, 27.7 por ciento.

Sin embargo, hubo entidades que tuvieron pérdidas significativas respecto al valor total de las exportaciones, por ejemplo: Guerrero con 74.3 por ciento; Tabasco, 23.7 por ciento; Campeche, 26.5 por ciento; Baja California Sur, 26.1 por ciento; Hidalgo, 22.7 por ciento; Oaxaca, 20 por ciento; entre otros.

Respecto a las exportaciones del sector manufacturero, las entidades que más sobresalieron por su variación anual fueron Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Baja California Sur; mientras que las del sector minero son Zacatecas, Chiapas, Durango, Colima y Nuevo León; y las del agropecuario, en Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Nuevo León.

En el tercer trimestre de 2025, el valor de las exportaciones de las entidades federativas alcanzó un monto de 152,556.6 millones de dólares.



Los estados con mayor contribución fueron:

▪️18.9% Chihuahua

▪️11.6% Coahuila

▪️9.7% Nuevo León



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/3HWTiJTMR7 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 23, 2025

