Valor de las exportaciones de las entidades federativas se incrementa 9.2% en el tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, el valor total de las exportaciones de las entidades se incrementó 9.2 por ciento a tasa anual y se situó en 152 mil 556.6 millones de dólares, el impulso fue por un aumento de 11.4 por ciento en las colocaciones manufactureras; no obstante, las agropecuarias y mineras se contrajeron 17.5 por ciento y 15.2 por ciento, respectivamente, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En los meses de julio y septiembre, las exportaciones manufactureras representaron el 93.8 por ciento del valor total, de ahí que en el tercer trimestre la colocación de mercancías en el mercado externo haya crecido; a pesar de las contracciones de las agropecuarias y las mineras, éstas sólo representaron el 2.0 por ciento y el 4.2 por ciento, respectivamente del total de ventas.
Del total de las exportaciones, Chihuahua aportó el 18.9 por ciento; Coahuila, 11.6 por ciento; Nuevo León, 9.7 por ciento; Baja California, 9.3 por ciento; Jalisco, 9.1 por ciento y Tamaulipas con 6.2 por ciento, que, en conjunto, aportaron 64.8 por ciento.
¡Revisa tu alcohol!: SAT invita a comprobar autenticidad de bebidas
Mientras que, las entidades que tuvieron un incremento mayor en el valor de sus exportaciones fueron Quintana Roo con 120 por ciento; Jalisco, 89.1 por ciento; Chihuahua, 42.9 por ciento; Zacatecas, 36.6 por ciento; y Chiapas, 27.7 por ciento.
Sin embargo, hubo entidades que tuvieron pérdidas significativas respecto al valor total de las exportaciones, por ejemplo: Guerrero con 74.3 por ciento; Tabasco, 23.7 por ciento; Campeche, 26.5 por ciento; Baja California Sur, 26.1 por ciento; Hidalgo, 22.7 por ciento; Oaxaca, 20 por ciento; entre otros.
Respecto a las exportaciones del sector manufacturero, las entidades que más sobresalieron por su variación anual fueron Quintana Roo, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Baja California Sur; mientras que las del sector minero son Zacatecas, Chiapas, Durango, Colima y Nuevo León; y las del agropecuario, en Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Tlaxcala y Nuevo León.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT