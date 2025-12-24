Pemex confirma salida de Ángel Cid de dirección de Exploración y Extracción; llega Octavio Barrera

Pemex anuncia la salida de Ángel Cid de la dirección de PEP.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que Octavio Barrera Torres ocupará, a partir de hoy, la Dirección de Exploración y Extracción de la empresa petrolera, en sustitución de Ángel Cid Munguía.

“El Director General de Pemex, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, designó como suplente por ausencia de la Dirección de Exploración y Extracción al Ing. Octavio Barrera Torres, quien se desempeñaba como subdirector de Diseño, Ingeniería y Ejecución de Proyectos de la misma dirección”, informó la empresa productiva del Estado en la red social X.

El cambio ocurrió en un contexto en donde la empresa del Estado busca alcanzar la meta nacional de 1.8 millones de barriles por día. Además, Petróleos Mexicanos enfrenta la presión de proveedores y la necesidad de mantener operaciones críticas.

La llegada de Octavio Barrera representó un ajuste interno, como parte de los esfuerzos para estabilizar la producción de crudo.

Actualmente, la extracción de crudo se ubica en 1.65 millones de barriles diarios, lo que significó una reducción de 1.9 por ciento anual, causada, principalmente, por la madurez de los yacimientos.

En este contexto, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, pidió a Barrera Torres conducirse con disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

