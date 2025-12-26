En noviembre se pierden más de 140 mil empleos en la industria manufacturera

En noviembre de 2025, la industria manufacturera mexicana perdió 140 mil 359 puestos de trabajo en comparación con el mismo mes del año pasado, pero también se redujo en 153 mil 721 respecto de octubre pasado; del total de personas trabajadoras que laboran en el sector secundario, las que trabajan en esta activad aportan el 65.26 por ciento; las cifras a la baja se dan en un contexto en el que la actividad industrial en el país ha registrado debilidad desde el tercer trimestre de 2024, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A su vez, en el mes de referencia hubo 14 millones 819 mil 838 personas empleadas en el sector secundario, una disminución de 155 mil 224 empleados en la comparación anual y una reducción de 188 mil 825 trabajadores respecto de octubre, la contracción en el número de personas del sector industrial se puede explicar por la baja de la industria manufacturera, aunque en menor medida, también por la industria extractiva y de la electricidad.

El Dato: En noviembre de 2025, la población ocupada en la informalidad se ubicó en 32.8 millones de personas y la tasa de informalidad se colocó en 54.8 por ciento.

En el onceavo mes del año, la actividad económica de la industria manufacturera contó con 9 millones 671 mil 741 empleados, cifra inferior a los 9 millones 812 mil 100 trabajadores de ese mismo mes, pero de 2024, y también a los 9 millones 825 mil 462 puestos de trabajo que se tenían en octubre pasado.

La pérdida de empleos en la industria manufacturera ha afectado más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, en noviembre de este año, del total de empleados 3 millones 824 mil 454 eran mujeres, y 5 millones 847 mil 287 hombres, y si se compara con octubre pasado, en el primer caso disminuyeron 265 mil 438 trabajos, mientras que en el segundo caso aumentaron 111 mil 717, para situarse en 4 millones 089 mil 892 y en 5 millones 735 mil 570, respectivamente.

Ahora bien, si la comparación se hace anual, en noviembre de 2024 había 4 millones 125 mil 080 mujeres empleadas, en este año se registró una reducción de 300 mil 626 personas; por su parte, había 5 millones 687 mil 020 hombres y para el onceavo mes de 2025 hubo un aumento de 154 mil 267 trabajadores, indicó el instituto de estadística.

Hace unos días, se dio a conocer que en octubre hubo un alza de 1.0 por ciento a tasa mensual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y en el desglose por grupos, las actividades del sector secundario tuvieron un crecimiento de 0.7 por ciento, luego de tener cuatro meses consecutivos con contracciones, impulsado por la minería y la construcción; no obstante, la manufactura tuvo una contracción de 0.31 por ciento; en la comparación anual disminuyó 1.4 por ciento y en el acumulado del año lleva una pérdida de 0.27 por ciento, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

“Persiste la debilidad de las actividades secundarias, con una contracción anual de 0.70 por ciento, retrocediendo por ocho meses consecutivos, debido a caídas en la minería (-0.68 por ciento) y manufactura (-1.45 por ciento), con retrocesos anuales durante 26 y cinco meses consecutivos, respectivamente”, agregó la analista.

Asimismo, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de noviembre, se anticipa que la actividad económica del sector secundario tendrá una caída de 1.5 por ciento respecto de octubre y en la comparación anual un descenso de 0.3 por ciento. Y también el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM) estimó una contracción de 1.8 por ciento de la actividad manufacturera para noviembre, con estos datos se observa una debilidad y por ende la baja en los empleos.

POBLACIÓN OCUPADA SE REDUCE. En términos generales, la Población Ocupada (PO) se redujo en noviembre respecto de octubre y también del mismo mes del año pasado, ya que el último dato se situó en 59 millones 841 mil 714 personas, una caída de un millón 058 mil 179 trabajadores respecto del décimo mes de 2025 y 162 mil 872 empleados respecto de noviembre de 2024.

Con las cifras anteriores, en noviembre de este año, la población desocupada se incrementó en 6 mil 481 personas luego de compararla con los datos de octubre pasado cuando era de un millón 631 mil 093 desempleados; y también aumentó respecto del onceavo mes de 2024, cuando era de un millón 626 mil 337 personas.

En ese sentido, la tasa de desocupación se incrementó de 2.6 por ciento en octubre pasado a 2.7 por ciento en noviembre; mientras que en la comparación anual sucedió lo mismo.

“Con esto, la tasa de desempleo nacional creció de 2.61 por ciento en octubre a 2.69 por ciento en noviembre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas, el nivel más alto desde julio del 2025. Según series originales, la tasa de desempleo nacional aumentó de 2.61 por ciento en octubre a 2.66 por ciento en noviembre, siendo la más alta desde julio del 2025”, añadió Siller Pagaza.

Pero destacó que la caída mensual de la población ocupada fue originada por una disminución de 1.1 millones de personas en la informalidad, pues en octubre pasado hubo 33.9 millones de personas sin seguridad social y en el mes de referencia se ubicó en 32.8 millones de empleados.

