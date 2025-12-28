SAT rechaza hackeo a la app Factura SAT Móvil; garantiza a contribuyentes seguridad informática

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó no haber detectado alguna vulneración a sus sistemas informáticos o hackeo a su aplicación Factura SAT Móvil.

En un breve comunicado, el organismo recaudador descartó que la información de los contribuyentes se encuentre comprometida , y aseguró contar con “sistemas robustos” para la protección de datos sensibles.

Lo anterior, luego de que el paso 26 de diciembre el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en seguridad informática, advirtió que un ciberdelincuente habría explotado una vulnerabilidad en la infraestructura en la nube del SAT para extraer alrededor de 120 mil facturas con información sensible como cuentas bancarias, domicilios fiscales y correos personales, entre otros datos que podrían ser comercializados en mercados ilícitos y utilizados para fraudes, incluida el robo de identidad.

Al respecto, este sábado la autoridad fiscal informó que, tras realizar un “análisis a la infraestructura tecnológica” de la app Factura SAT Móvil, no identificó “evidencia de ningún hackeo , ni que la información se haya comprometido, tampoco se detectó la existencia de alguna vulnerabilidad”.

Asimismo, indicó que el servicio de verificación de facturas es de acceso público para cualquier contribuyente, lo que daría la razón al periodista, quien expuso que, para comprobar la vigencia de la información extraída, el ciberdelincuente consultó los folios fiscales, o UUID, en el portal público del SAT. Con ello, confirmó que las facturas son legítimas y que corresponden a diciembre de 2025.

No obstante, el SAT insistió en que está garantizada la seguridad de la información alojada en sus sistemas y aseguró que éstos “se encuentran en constante actualización”.

