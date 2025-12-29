CCE lamenta descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

El presidente del Consejo Coordinador Empresaria (CCE), José Medina Mora Icaza, lamentó de manera personal y a nombre de las compañías que representa el accidente ferroviario del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo en Oaxaca.

“El presidente del CCE, José Medina Mora y los organismos que lo integran, lamentamos profundamente el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó personas fallecidas y decenas de lesionadas”, escribió en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, Medina Mora extendió su solidaridad con las familias de los pasajeros que fallecieron en el accidente, así como de las personas que salieron heridas, “a quienes deseamos una pronta recuperación”.

“Valoramos que se priorice la atención a las víctimas y sus familias, y confiamos en que el esclarecimiento de las causas permitirá avanzar hacia soluciones que fortalezcan la seguridad, la infraestructura y la confianza en los proyectos que impulsan el desarrollo del sur–sureste de nuestro país”, culminó el presidente de la CCE en su mensaje.

El 28 de diciembre, por la mañana, el Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec, a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca, tuvo un descarrilamiento; en este transporte viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros, de las cuales, 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras visitas hospitalarias en Tehuantepec, comentó que las familias de los heridos tienen “todo el respaldo y todos los que están hospitalizados, todos van a recibir apoyo”, y agregó que para las familias de los pasajeros que fallecieron recibirán apoyo económico inicial de 30 mil pesos, para evitar que paguen traslado y solventar gastos funerarios.

En adhesión, un funcionario público estará acompañando a las 13 familias de las víctimas mortales de este accidente, para facilitar los trámites y agilizar la validez del seguro de viajero que brinda el Tren Interoceánico que cubre, entre otras incidencias, seguro de muerte.

