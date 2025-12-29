Confían en esclarecimiento de accidente

CCE lamenta descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

José Medina Mora, presidente del CCE, manifestó su solidaridad con familiares de las personas que fallecieron al descarrilar un tren de pasajeros en Oaxaca

José Medina Mora, presidente del CCE.
José Medina Mora, presidente del CCE. Foto: David Patricio›La Razón
Por:
Víctor Valencia

El presidente del Consejo Coordinador Empresaria (CCE), José Medina Mora Icaza, lamentó de manera personal y a nombre de las compañías que representa el accidente ferroviario del Tren Interoceánico, ocurrido el domingo en Oaxaca.

“El presidente del CCE, José Medina Mora y los organismos que lo integran, lamentamos profundamente el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó personas fallecidas y decenas de lesionadas”, escribió en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, Medina Mora extendió su solidaridad con las familias de los pasajeros que fallecieron en el accidente, así como de las personas que salieron heridas, “a quienes deseamos una pronta recuperación”.

TE RECOMENDAMOS:
Cómo identificar casas en renta con buena relación costo-beneficio en Guadalajara.
Con claridad en el contrato

¿Cómo identificar casas en renta con buena relación costo-beneficio en Guadalajara ?

“Valoramos que se priorice la atención a las víctimas y sus familias, y confiamos en que el esclarecimiento de las causas permitirá avanzar hacia soluciones que fortalezcan la seguridad, la infraestructura y la confianza en los proyectos que impulsan el desarrollo del sur–sureste de nuestro país”, culminó el presidente de la CCE en su mensaje.

El 28 de diciembre, por la mañana, el Tren Interoceánico que recorre el Istmo de Tehuantepec, a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca, tuvo un descarrilamiento; en este transporte viajaban nueve tripulantes y 241 pasajeros, de las cuales, 13 personas fallecieron y 98 resultaron lesionadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras visitas hospitalarias en Tehuantepec, comentó que las familias de los heridos tienen “todo el respaldo y todos los que están hospitalizados, todos van a recibir apoyo”, y agregó que para las familias de los pasajeros que fallecieron recibirán apoyo económico inicial de 30 mil pesos, para evitar que paguen traslado y solventar gastos funerarios.

En adhesión, un funcionario público estará acompañando a las 13 familias de las víctimas mortales de este accidente, para facilitar los trámites y agilizar la validez del seguro de viajero que brinda el Tren Interoceánico que cubre, entre otras incidencias, seguro de muerte.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fotografía ilustrativa.
Cumplió lo establecido

Pemex invierte 23 mdp en Cendis en último bimestre de 2025