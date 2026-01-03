De origen regiomontano

Muere David Garza Lagüera, empresario mexicano

Este sábado 3 de enero del 2025, reportes periodísticos informan sobre la muerte del empresario regiomontano David Garza Lagüera

David Garza Lagüera en imagen de archivo.
David Garza Lagüera en imagen de archivo. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Este sábado 3 de enero del 2025, reportes periodísticos informan sobre la muerte del empresario regiomontano David Garza Lagüera.

David Garza Lagüera era hijo de Eugenio Garza Sada, industrial regiomontano reconocido en México en su momento.

De sus emprendimientos se desprenden lo que hoy son Femsa, el Grupo Alfa, Vitro, Cydsa y el Tecnológico de Monterrey.

