Evita la cuesta de enero; consejos para proteger tus finanzas al inicio del año

EL MES de enero es uno de los más complicados financieramente para muchos mexicanos

El primer mes del año, siempre o casi siempre, suele ser de los más complicados para las finanzas personales de los mexicanos; los gastos de Navidad y de Día de Reyes son, en muchas familias, enfrentados con tarjetas de crédito, y a precios en aumento y ahorros reducidos, una combinación que da origen a la llamada cuesta de enero.

No obstante, especialistas en educación financiera coinciden en que este periodo puede sortearse con mayor tranquilidad si se toman decisiones informadas y se actúa con planeación desde los primeros días del año.

De acuerdo con Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, la cuesta de enero es más que un desajuste numérico, ya que se trata de un reto integral que combina deudas, compromisos financieros y la presión de regresar a la rutina laboral y escolar. Reconocer esta realidad es el primer paso para retomar el control y evitar que los problemas financieros se prolonguen en los siguientes meses.

El Dato: Otras opciones a las que recurre la gente para sortear la cuesta de enero, son las Casas de Empeño, las cuales deben estar en el RPCE de Profeco.

Lo que sí debes hacer para enfrentar enero

Conoce tu punto de partida financiero

Antes de recortar gastos o asumir nuevos compromisos, es indispensable tener claridad sobre tu situación actual. Esto implica revisar los gastos que dejaron las fiestas decembrinas, anotar todas las deudas vigentes, identificar fechas de pago e intereses, y calcular con precisión los ingresos fijos y variables. Con esta información, se recomienda elaborar un presupuesto realista que funcione como guía para el resto del año.

Prioriza pagos y ordena tus deudas

No todas las deudas representan el mismo riesgo. Los especialistas aconsejan atender primero aquellas con tasas de interés más altas, ya que pueden crecer rápidamente y afectar de manera significativa las finanzas personales. De igual forma, pagar a tiempo servicios básicos como renta, agua, luz o predial ayuda a evitar recargos y presiones adicionales en el presupuesto. Si existe riesgo de sobreendeudamiento o dificultades para cumplir con los pagos, es recomendable acercarse a los acreedores para explorar opciones de reestructura. Cumplir con los compromisos financieros es clave para cuidar el historial crediticio y prevenir problemas mayores a mediano plazo.

El Tip: La Cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre cada año por la inflación, los gastos por las celebraciones de fin de año, deudas y cuentas por pagar.

Reduce gastos hormiga y ajusta hábitos de consumo

Un ejercicio útil consiste en registrar todos los gastos durante una semana o un mes. Este análisis permite identificar los llamados “gastos hormiga”, aquellos desembolsos pequeños pero constantes que afectan el presupuesto sin que se note de inmediato. Reducirlos o buscar alternativas más económicas puede generar un alivio importante sin comprometer la calidad de vida.

Habla de dinero y busca apoyo

Las finanzas personales también tienen una dimensión emocional.

Compartir la situación financiera con alguien de confianza puede ayudar a disminuir la carga emocional, mantener la motivación y enfrentar este periodo con mayor claridad. Hablar de dinero deja de ser un tabú cuando se convierte en una herramienta para tomar mejores decisiones.

3.7% fue la inflación en la primera mitad de diciembre

Explora ingresos adicionales con equilibrio

Otra alternativa para enfrentar la cuesta de enero es complementar los ingresos. Ofrecer habilidades profesionales, realizar trabajos temporales o freelance, o vender artículos que ya no se utilizan pueden generar recursos extra.

La recomendación es destinar ese dinero a prioridades reales, como el pago de deudas o el fortalecimiento del ahorro, y no a gastos innecesarios.

LO QUE NO DEBES HACER PARA EVITAR COMPLICACIONES

No gastes sin un presupuesto definido

Realizar compras impulsivas o seguir gastando “como en diciembre” puede agravar la cuesta de enero y extenderla durante varios meses.

No ignores tus deudas ni pospongas pagos

Dejar pasar fechas de pago sólo incrementa intereses y genera una presión financiera mayor en el futuro.

7.0% es la tasa de interés referencial del Banxico actual

No dependas del crédito para gastos cotidianos

Usar tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas sin un plan claro puede derivar en sobreendeudamiento y pérdida de control financiero.

Esto también aplica con créditos inmediatos a los que la gente recurre cuando ya sus finanzas están descontroladas, lo cual genera una mayor carga financiera y no evita los peores problemas para los usuarios.

Sé cauteloso y recuerda que estos ofrecen beneficios como largos plazos, sin la necesidad de consultar el buró de crédito, ni solicitar algún comprobante de ingresos.

No descuides gastos previsibles del inicio del año

Instituciones como Grupo Financiero Banorte recomiendan anticipar gastos del regreso a clases, trabajo u oficina, como transporte, alimentos y comunicación, así como prever posibles reducciones de ingresos, como recortes de bonos o cambios laborales.

La planeación, el ahorro regular y la toma de decisiones financieras conscientes son fundamentales para mitigar la cuesta de enero. Con disciplina y una visión de largo plazo, este mes puede convertirse en el primer paso hacia un año con mayor estabilidad económica y control del dinero.