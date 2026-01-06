David Garza Lagüera: hijos, esposa, empresas y legado del heredero Garza Sada | PERFIL

El reconocido empresario David Garza Lagüera falleció a los 91 años de edad el pasado 3 de enero, noticia que provocó conmoción no solo entre sus allegados, sino en el mundo de los negocios.

Garza Lagüera, heredero de la influyente familia Garza Sada, mantuvo un perfil más discreto en comparación con otros de sus integrantes. A pesar de ello, dejó un legado de varias empresas, reconocimientos y acciones en el mundo empresarial.

A la izquierda, David Garza Lagüera. ı Foto: Flickr

Este es el legado de David Garza Lagüera, así como lo que se sabe de su familia, empresas y otros datos relevantes del fallecido empresario.

TE RECOMENDAMOS: En el póker Sinergia entre postura y respiración

David Garza Lagüera: perfil del empresario regiomontano, su familia y sus empresas

El empresario David Garza Lagüera, empresario, es el séptimo de ocho hijos del matrimonio entre Eugenio Garza Sada y Consuelo Lagüera Zambrano. Nació en 1935 en Monterrey, Nuevo León, México.

Su padre, Eugenio Garza Sada, fue uno de los empresarios más influyentes del país. Fue fundador de la universidad Tecnológico de Monterrey y consolidó el Grupo Monterrey (hoy FEMSA, Alfa, entre otras). La familia Garza Sada fue una de las primeras mexicanas en ser reconocidas por Forbes por su gran fortuna.

Esquela dedicada a Garza Lagüera, del Gobierno de Nuevo León. ı Foto: Gobierno NL

Así, tras el asesinato de Eugenio Garza Sada, su séptimo hijo, David Garza Lagüera fue uno de los encargados de mantener la fortuna y el legado de su familia.

A lo largo de su trayectoria, fundó Desarrollos Delta, prestigiosa en el sector inmobiliario, y fue presidente de Madisa y Grupo Delta. De la misma forma, participó activamente en la consolidación de empresas que nacieron del patrimonio familiar, como FEMSA, Valores Industriales y la cadena OXXO.

David Garza Lagüera fue fundador de Grupo Delta. ı Foto: Grupo Delta

Además, fundó el Centro Eugenio Garza Sada, dedicado a preservar la memoria, el archivo y los valores de su padre. Bajo su gestión se restauró la Casa de Liderazgo Humanista.

También, fue socio fundador del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

David Garza Lagüera y Norma Alanís. ı Foto: Especial

Familia de David Garza Lagüera

Otro tema relevante en la vida de David Garza Lagüera es su familia. Su esposa, ahora viuda, era Norma Alanís de Garza Lagüera. Anteriormente, estuvo casado con Yolanda Santos de Hoyos, con quien tuvo cinco hijos:

David Garza Santos

Federico Garza Santos

Alberto Garza Santos

Yolanda Garza Santos

Marcela Garza Santos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am