Ingresos por autos ‘chocolate’ llegan a 7 mil 302 mdp

Hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación la abrogación de diversas acciones para el ordenamiento del mercado de vehículos usados que llegan al país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, de diciembre de 2022 a noviembre de 2025, los ingresos públicos generados por trámites de Regularización de Vehículos Usados, ascendieron a 7 mil 302 millones de pesos, los cuales se han destinado a obras de repavimentación.

“Los ingresos públicos generados por los trámites de regularización, por un total de 7 mil 302 millones de pesos, se han destinado a obras de repavimentación en entidades federativas”, destacó la dependencia.

En un comunicado, en el que señaló que hasta el momento se han legalizado un total de 2 millones 987 mil 839 vehículos, la Secretaría aseguró que el programa de importación de vehículos usados continuará realizándose, pero ahora con el pago de un arancel.

1.0% el arancel mínimo para la importación de autos usados

La Secretaría explicó además que los ciudadanos que requieran importar un auto usado de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado.

Para tal fin, los autos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

Para la importación en la región fronteriza del país, se causa un arancel de 1.0 por ciento para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y de 10 por ciento de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años. Para el resto del país, se causa un arancel de 10 por ciento para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

La dependencia añadió que con base en los datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), el objetivo de apoyar a los ciudadanos que a la fecha de la publicación del Decreto requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido de manera exitosa, en beneficios de casi tres millones de personas.