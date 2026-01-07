Economía inicia investigación antidumping para manzanas de EU

La Secretaría de Economía (SE) aceptó una solicitud para iniciar un proceso de investigación antidumping de la importación de manzanas de Estados Unidos, tras encontrar indicios de comercialización a precios inferiores a su valor normal, según una resolución oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La investigación comprenderá del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025. También habrá un periodo de análisis de daño entre el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

La solicitud fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifruit).

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este miércoles Este es el precio del dólar HOY miércoles 7 de enero de 2026

Manzanas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Por su parte, la SE calculó los costos de producción para tres variedades de manzanas importadas desde Estados Unidos, a partir de la información y metodología aportada por la organización, y al comparar el precio promedio con el de las manzanas en el vecino país, “observó que se encuentra por debajo de los costos de producción”.

“La Secretaría podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales”, agrega.

En diciembre, el Gobierno de México inició una investigación antidumping y antisubvención sobre las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo desde Estados Unidos, a petición de varias empresas que denunciaron prácticas desleales de comercio internacional.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por su siglas en inglés) anunció en julio de 2025 que impondría una cuota compensatoria del 17.09 por ciento a los tomates frescos de México, su principal proveedor, tras retirarse de un acuerdo de 2019 que suspendía una investigación antidumping.

La medida tomada por la SE podría abrir un nuevo frente en las relaciones comerciales bilaterales, marcadas por los aranceles lanzados por Trump el año pasado y la revisión a mitad de año del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Manzanas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT