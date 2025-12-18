‘Búsqueda de mejor acuerdo ha funcionado’: Sheinbaum tras respaldo de Jamieson Greer a TMEC

El respaldo al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá expresado por el representante estadounidense, Jamieson Greer, fue considerado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como el resultado de las negociaciones y acercamientos emprendidos por su gobierno para conseguir los mejores acuerdos posibles con dicho país.

El representante norteamericano expresó su respaldo al convenio trilateral, que será revisado el próximo año, aunque sí mencionó que hay pendientes que deben ser resueltos por México, sobre todo en materia agroalimentaria.

“Esto es parte pues de lo que hemos estado trabajando desde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, las llamadas, el trabajo que hemos estado haciendo de coordinación en seguridad y en otros temas, y de buscar siempre un el mejor acuerdo posible con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces nos ha funcionado hasta ahora”, declaró.

TMEC ı Foto: Especial

Hizo hincapié en que se continuarán con la estrategia de manejar la situación “con cabeza fría” y sin caer en pleitos.

La mandataria también resaltó el reconocimiento dado por International Financing Review a México como “emisor del año”, por su papel dentro de los mercados emergentes debido a sus estrategias para resolver la deuda de Pemex.

“En 2025 elevó este rol gracias a una ejecución temprana y audaz, innovación estructural y volúmenes de operaciones récord en todos los mercados con estrategias bien pensadas para optimizar los costos de financiamiento y quizá lo más importante abordar los persistentes problemas de deuda de la petrolera estatal Pemex sin dañar las finanzas del gobierno”, comentó.

LMCT