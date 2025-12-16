SE abre investigación antidumping contra EU

De acuerdo con datos del Inegi, en 2023 fueron producidas en México 324 mil 310 toneladas de carne porcina en canal, y en 2024 la producción cayó a 316 mil 579 toneladas.

La Secretaría de Economía (SE) inició una investigación antidumping y antisubvención para las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos que ingresan al país, luego de hallar un daño generado superior al 70 por ciento del mercado porcícola nacional.

Esta medida se da por la entrada de productos que ingresan al país a través de las fracciones arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01 y 0203.29.99, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, luego de que las empresas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria acusaron prácticas desleales en abril y mayo pasado.

80.7 por ciento de importaciones porcinas viene de EU

Una valoración hecha por las autoridades mexicanas a partir de esto encontró que el mercado estadounidense comercializó su producto a precios 32 por ciento más bajos, que terminó por absorber 75 por ciento del crecimiento del mercado mexicano, lo cual generó un incremento en las pérdidas operativas.

Dicha evaluación se realizó sobre la actividad comercial en torno a la pierna y espaldilla del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, en donde se halló que el margen operativo de la industria nacional fue negativo: -11.2 por ciento en 2022, 20.6 por ciento en el periodo 2023 y -13.4 por ciento en el periodo investigado.

En consecuencia y atención al proceso solicitado por los productores nacionales, por medio de la SE se emitió la resolución para iniciar con las investigaciones. Como parte de esto, la dependencia podrá aplicar cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.

Cualquier persona, productor nacional y extranjero que acredite tener interés jurídico en el asunto, contará con 23 días para acreditarlo. Para las personas y el gobierno estadounidense, esto comenzará a contar a partir de cinco días después de ser notificados del inicio de esta investigación.

En entrevista con La Razón, el presidente de Opormex, Heriberto Hernández, dijo confiar en el trabajo que hará la Secretaría de Economía para resolver la situación con el proceso que se ha iniciado y que, prevé, durará alrededor de seis meses a un año en concluir una primera etapa.

“En términos de lo que nos ocupa, que este daño de dumping a la industria porcina mexicana, como terreno queda en manos de la Secretaría de Economía. Estamos muy confiados en el trabajo que pueda hacer y en ese sentido, sólo de inicio nos llevará aproximadamente de seis meses a un año en tener algún avance, dentro de este proceso de comprobación de dumping a la industria mexicana”, explicó.

En cuanto al impacto de estas prácticas comerciales, ahondó en que mientras en 1994 la porcicultura cubría 85 por ciento del consumo nacional, hoy los indicadores cayeron al 50 por ciento, aún cuando el consumo en el país subió de 16 a 23 kilos. Además, especificó que 80.7 por ciento de las importaciones de la carne de cerdo provienen de Estados Unidos, es decir, acapara la compra que se hace al exterior.