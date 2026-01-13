X (Twitter) se cae HOY 13 de enero; reportan fallas en México y EU

Se cayó 'X', antes Twitter: Usuarios reportan problemas en el servicio de la red social

La red social X (antes conocida como Twitter) registró fallas en su servicio este martes 13 de enero, según reportes de usuarios de México y Estados Unidos.

Según la plataforma DownDetector, la red social registró alrededor de 650 fallos en México al corte de las 08:40 horas, especialmente en la app. Un porcentaje menor de las incidencias ocurrieron en el servicio web de navegador.

Fallas en X registradas en DownDetector México. ı Foto: Captura de pantalla

En Estados Unidos, van más de 28 mil reportes de fallos, al corte de la misma hora, según el servidor local de DownDetector, siendo, nuevamente, la mayoría en el servicio de la app.

Por otro lado, la agencia Reuters estimó que la caída del servicio de X fue global, pues también se registraron fallas para alrededor de siete mil usuarios en el Reino Unido y para unos 3 mil en Canadá.

Fallas en X registradas en DownDetector Estados Unidos. ı Foto: Captura de pantalla

Reuters informó que pidió confirmación a X sobre estas fallas, pero que la red social no respondió a una solicitud de comentarios.

El número de usuarios afectados, incluso, puede ser mayor al reportado por DownDetector, pues no todos quienes sufren interrupciones en el servicio los registran en la plataforma.

La red social X ha presentado diversas interrupciones en su servicio en meses recientes, sin que para esto se haya dado una explicación clara.

Las caídas de X se suman a otras interrupciones de servicios web que han afectado considerablemente a los usuarios de diversos servicios. Es el caso de la caída de Amazon Web Services, en octubre de 2025, que afectó servicios como Snapchat, Zoom y Duolingo, o la de Cloudflare en noviembre del mismo año, la cual afectó servicios como ChatGPT y Canva.

