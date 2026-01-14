Afores alcanzan plusvalías récord en 2025, supera incluso al año anterior

Los Afores alcanzaron un récord en plusvalías billonario en 2025, lo que significa que este desempeño histórico refleja el esfuerzo de las y los trabajadores por generar un ahorro incluso durante ocho meses consecutivos.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) registraron plusvalías de un billón 141 mil 766 millones de pesos en el 2025, lo que refleja una acumulación de plusvalías de ocho meses consecutivos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afores acumularon plusvalías durante ocho meses consecutivos, lo que marca un rendimiento positivo, mismos que representan más del doble del 2024.

En 2024 la plusvalía de las Afores fue de 556 mil 758 millones de pesos, por lo que la cifra del 2025 representa un incemento del 10.5 por ciento a comparación del año anterior, que había sido el máximo anual registrado hasta el momento.

Afores alcanzan plusvalías récord en 2025 ı Foto: Especial

La Conasar también señaló que este resultado histórico se debe a la reducción de tasas de interés, así como la diversificación en los portafolios de inversión e incluso el desempeño positivo de los mercados financieros.

En diciembre del 2025 se obtuvieron plusvalías de 25 mil 452 millones de pesos, por lo que este año se obtuvieron pusvalías durante once meses, exceptuando abril, cuando se registraron minusvalías debido a la incertidumbre que se desató la política de aranceles estadounidense.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amfore) señaló que los Afores se encuentran “en el 10.7 por ciento nominal en promedio al año, y por encima del 5 por ciento real.”

Asimismo, precisaron que esto demuestra que el ahorro para el retiro de las y los trabajadores que administran las Afores se ha invertido responsablemente, lo que representa un desempeño a favor y “que es superior a otras alternativas disponibles en el mercado.”

Afores alcanzan plusvalías récord en 2025 ı Foto: Especial

¿Qué es un Afore y cómo funciona?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumido (Profeco), las Afores son entidades financieras privadas en las que las y los trabajadores pueden realizar aportaciones para generar un ahorro para el retiro.

Las Afores son instituciones financieras que se dedican tanto a administrar como a invertir los recursos que las y los trabajadores depositan en sus cuentas individuales, y estas deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como estar sujetas a la regulación de la Consar.

Para el funcionamiento de una cuenta de Afore se deben realizar aportaciones en las cuentas individuales de las y los trabajadores, y este dinero es dirigido a fondos de inversió con la finalidad de maximizar los rendimientos de los ahorros para el retiro.

Una vez que las y los trabajadores decidan jubilarse, las Afores son las encargadas de entregar el saldo acumulado como una pensión, lo que puede funcionar como un fondo para mantener la calidad de vida después de la jubilación.

