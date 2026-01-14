Sólo 39.5% de empresas Coparmex consideran que es un buen momento para invertir en México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que un factor clave para que sólo el 39.5 por ciento de las empresas afiliadas consideren que es un buen momento para invertir en el país es el incremento de la extorsión; además, señaló que este problema ha limitado el crecimiento económico del país.

“Destaca el aumento de la extorsión en el que 17.3 por ciento de las empresas reportan haber sufrido este delito y de ellas 68.8 por ciento señalan que fue de tipo telefónico. Por eso, la aprobación de la Ley General contra la Extorsión constituye un paso decisivo para enfrentar un delito que durante años creció sin freno y que vulnera con especial dureza a las Mipymes. Lo hemos dicho, el delito de extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación.

Durante la presentación de resultados de DataCoparmex, Ángel García Lascurain, vicepresidente nacional de Desarrollo Económico, indicó que, los resultados cobre confianza empresarial son variables a nivel nacional porque cada entidad federativa tiene “circunstancias particulares”.

De la encuesta realizada a 3 mil 850 empresas afiliadas a la Confederación, 55.9 por ciento consideraron que en Michoacán se tiene un buen momento para realizar inversiones; 54.7 por ciento en Coahuila; 52.8 por ciento, Veracruz; 48.3, Jalisco, entre otros; mientras que, en Querétaro sólo el 29.8 por ciento; Chihuahua, 30.5 por ciento y Tamaulipas, 31 por ciento.

“Cada estado tiene sus particularidades, su momento, sus razones, pero pueden ver la variabilidad a nivel nacional, aunque el nivel más alto, como decíamos, 39.5 por ciento muestra una realidad compleja para México en términos de crecimiento económico, generación de empleo, etcétera”, añadió.

Sierra Álvarez indicó que la confianza empresarial también se ha deteriorado por la incertidumbre económica y por el contexto político que atraviesa el país, y aunque reconoció que en el primer caso hay factores externos como la relación e interdependencia que se tiene con Estados Unidos, el factor interno de la inseguridad es motivo para que no se esté invirtiendo.

“Si queremos ser atractivos a la inversión, tenemos que trabajar en temas de seguridad, ahí está una realidad de los empresarios en el país, tenemos que trabajar en la certidumbre jurídica y en la energía”, añadió el representante sectorial.

Sostuvo que hay oportunidades de crecimiento económico con la relocalización e las cadenas de suministro e incluso con la puesta en marcha del Plan México para industrializar al país, pero es necesario el combate a la inseguridad.

“Sin seguridad no es posible que exista desarrollo económico, sin seguridad no podemos hablar de progreso social, sin seguridad no hay desarrollo social pleno, es una condición fundamental para las empresas, y los ciudadanos y sin seguridad no hay futuro para México”, apuntó el presidente nacional.

Y aunque reconoció que, en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sí hay un cambio de estrategia para enfrentar el problema, desde la Coparmex visualizan que se debe trabajar en “un círculo virtuoso” de colaboración en los tres niveles de gobierno, pero enfatizó en que debe “hacer un esfuerzo” para incrementar el presupuesto que se destina a este rubro.

“Si queremos un círculo virtuoso, debemos tener mejores ministerios públicos, mejores policías municipales, policías estatales, mejores fiscalías y sí nos parece que tiene que haber un esfuerzo en el presupuesto que no estamos viendo”, puntualizó.

