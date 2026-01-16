Así quedará la tabla sueldos y salarios por ajuste ISR en 2026

Así queda la tabla de sueldos y salarios en 2026 por ajuste del ISR.

Con cada nuevo año llegan nuevas obligaciones, como pagos de deudas o impuestos. Sin embargo, también llegan algunos ajustes que pueden beneficiarnos. Uno de ellos, que entró en vigor los primeros días de este año, fue el ajuste al Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el que se espera mitigar el impacto de la inflación.

Si cuentas con un trabajo formal y notaste un ligero aumento en tu pago quincenal o mensual, no fue casualidad, sino resultado del ajuste del ISR para 2026 que ya entró en vigor. Te explicamos cómo funciona.

¿Cómo queda la tabla de sueldos y salarios mensuales por ajuste de ISR?

Lo primero que es importante aclarar es que no hubo un aumento en el ISR, es decir, no pagarás más impuestos. Por el contrario, hubo un ajuste en el mismo conforme la inflación, con el cual se espera que su impacto sea menor, y el pago neto a los trabajadores, mayor.

Por ley, el ISR debe pasar por esta actualización cuando la inflación acumulada rebase el umbral del 10 por ciento, lo cual ocurrió a finales de 2025.

Así, con este ajuste, los rangos de retención de impuestos “suben” un escalón, de forma que se vuelven cada vez más amplios. Así, varios rangos de sueldo “caen” a un renglón menor, de forma que la “cuota fija” que les toca pagar es menor.

Lo anterior, finalmente, se traduce en un ligero aumento en el salario neto de los trabajadores, es decir, después de impuestos.

De esta forma, la tabla de sueldos y salarios por el ajuste del ISR para 2026 quedó de esta forma:

Tabla de sueldos y salarios para pagos mensuales en 2026. ı Foto: Captura de pantalla

Para leer esta tabla, pongamos un ejemplo de una persona que gana 20 mil pesos al mes. En la tabla, a esta persona le corresponde el espacio que va desde 17 mil 533.65 pesos hasta 35 mil 362.83 pesos.

El sueldo se compara con el límite inferior: es decir, los 20 mil pesos al mes que gana esta persona se restan a los 17 mil 533.65 del límite inferior de su rango, lo cual da un excedente de dos mil 466.35 pesos.

Sobre este excedente se calcula el porcentaje de la última columna, que para el caso de nuestro ejemplo es de 21.36 por ciento. El resultado son 526.81 pesos.

Esto se suma a la cuota fija, que en la tabla se muestra en la tercera columna (mil 856.84 pesos), lo cual da como resultado un total de dos mil 383.65 pesos de retención de impuestos.

Con el ajuste, esta persona que gana 20 mil pesos al mes pasó de pagar dos mil 604.00 pesos de impuestos a dos mil 383.65 pesos, es decir, más de 200 pesos menos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am