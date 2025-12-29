Nueva Tabla de Cobro del ISR 2026: ¿Cómo afectará a trabajadores con salario mínimo?

Este domingo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2026, en las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecen el aumento del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Las tablas para calcular el ISR en 2026 consideran un incremento estimado del 13 por ciento en los límites inferiores y superiores de los rangos de ingreso, y esta se aplicará con la finalidad de actualizar las tarifas de impuestos considerando la inflación acumulada del 2026.

Asimismo, esta miscelanea precisa que estas cantidades se actualizan cuando la inflación acumulada excede el 10 por ciento desde su última actualicación, y para el 2026 se estima un factor de actualización de 1.0379 tomando en cuenta los índices de precios de noviembre del 2024 y 2025.

Nueva tabla de cobro del ISR 2026 ı Foto: Especial

¿La nueva tabla de cobro del ISR Afectará a trabajadores con salario mínimo?

De acuerdo con lo establecido en la Miscelánea Fiscal para 2026, las tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo del ISR que correspondiente al ejercicio fiscal del 2026 toman en cuenta los ingresos y gastos de contribuyentes.

En 2026 se estableció un aumento en el salario mínimo, por lo que este pasará de 278.80 pesos diarios a 315.04 pesos diarios en general, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasará de 419.88 pesos diarios a 440.87 pesos diarios.

Las y los trabajadores que tengan un ingreso de 10 mil 135.12 pesos mensuales hasta 86 mil 22.11 pesos mensuales deberán pagar una cuota fija de 194.59 pesos con una tasa de 6.40 por ciento sobre el excedente.

Nueva tabla de cobro del ISR 2026 ı Foto: Especial

De acuerdo con el Anexo 8 de la Miscelánea Fiscal, el impuesto anual retenido por los empleadores debe ser calculado tomando en cuenta el salario que perciben, y deberá ser aplicada a partir de enero del 2026.

Debido a esto, se recomienda a las y los trabajadores revisar sus primeros pagos en enero, para poder confirmar que este nuevo cálculo se está aplicando adecuadamente, ya que este cambio eleva los límites de rangos de ingreso en 2026.

Esto quiere decir que las personas asalariadas, los trabajadores inependientes y las personas físicas con actividad empresarial o profesional podrán ver una reducción en el ISR.

Nueva Tabla de Cobro del ISR 2026 ı Foto: Captura de pantalla

