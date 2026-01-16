Escalada del dólar llegaría a 19 pesos a mitad de año: IBM

El tipo de cambio en México se ubicaría en 2026 por arriba de los 19 pesos por dólar y con mayor volatilidad en el segundo semestre de 2026, debido a la incertidumbre que genera la próxima revisión de Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y por la pausa de inversiones luego de los cambios constitucionales que se llevaron a cabo el año pasado, indicaron analistas de BMI.

“Creemos que habrá un evento de volatilidad en forma de incertidumbre en torno a las negociaciones del T-MEC… En general somos pesimistas sobre la economía mexicana, dado el congelamiento de inversiones que no vemos levantarse en el corto plazo. Por ello pensamos que todos esos factores empujarán al peso nuevamente por encima del umbral de 19 y potencialmente más alto en la segunda mitad del año, una vez que se desvanezca el impulso del Mundial”, indicó Forrest Cyr, analista de Riesgo País para América Latina de BMI.

Señaló que, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el éxito que tuvo, sí hay un aumento del riesgo de ataques militares en México, y que el empresariado también así lo considera, lo que significa que en los próximos meses “el sentimiento de los inversionistas hacia México estará más deprimido, con implicaciones reales para la economía mexicana”, provocaría que no suceda un repunte de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.

Forrest Cyr ahondó en que el escenario base que plantean es que no habrá ataques contra los cárteles que operan en México, porque sería “contraproducente” y se corre el riesgo de que haya una ruptura diplomática entre ambos países, además de que se podrían perder los avances logrados sobre la seguridad fronteriza y el combate contra el narcotráfico que ha impulsado el Gobierno federal.

Y enfatizó que el gobierno estadounidense ha logrado controlar la frontera no sólo por sus políticas, sino también porque la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha colaborado al aceptar que las personas “permanezcan en México”.

“Si Estados Unidos llegara a atacar México, se produciría una ruptura diplomática mayor. Es difícil imaginar cómo Claudia Sheinbaum podría reaccionar, dado que enfrenta presiones dentro de su propio partido, de ideología nacionalista, y no podría evitar al menos suspender temporalmente las relaciones diplomáticas. Eso implicaría perder avances significativos en temas como seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico”, añadió.