Inversión Fija suma 14 meses de contracción

Durante el décimo mes del año, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) registró una caída anual de 5.8 por ciento, con lo cual hiló 14 meses consecutivos de pérdidas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el índice, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 10.31 por ciento anual, hilando 11 meses consecutivos de caídas. Por un lado, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional cayó 11.81 por ciento anual, lo que significó un retroceso por 11 meses consecutivos, destacando la inversión en equipo de transporte que registró una caída de 17.09 por ciento.

El Dato: El octubre de 2025, el IMCP aumentó 4.1% respecto al mismo mes de 2024, debido a la adquisición de bienes nacionales de 1.2% y de 20.6% en los importados.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo importado retrocedió 9.37 por ciento, cayendo también por 11 meses consecutivos, con caídas anuales en equipo de transporte, con un retroceso de 13.25 por ciento y maquinaria y equipo y otros bienes de origen importado, de 8.76 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Firman convenio Fortalece Coparmex a MiPymes

La inversión en construcción se disminuyó 1.62 por ciento anual, con 14 meses consecutivos de caídas. Destaca la inversión en construcción no residencial, con una caída de 12.55 por ciento anual, sumando 14 meses consecutivos de caídas.

Las cifras originales permiten separar la inversión en construcción del sector privado y del sector público. En octubre, la inversión en construcción del sector privado mostró un crecimiento anual de 7.85 por ciento, mientras que la inversión en construcción del sector público mostró una caída de 32.33 por ciento, retrocediendo durante 13 meses consecutivos.

En un análisis de Banco BASE, estas caídas anuales se observaron luego de que se ha venido registrando un menor gasto público en infraestructura durante el primer año completo de la administración actual.

En este sentido, explicó que en los primeros 11 meses del año pasado, el gasto en inversión física registró un retroceso de 27.5 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, la mayor caída desde 1995 para un mismo periodo.

Así, en los primeros 10 meses del año pasado, la inversión en construcción del sector público acumula una caída del 30.9 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.

“El rebote de la actividad industrial en octubre es insuficiente para que se observe un cambio de tendencia de la inversión fija y, de hecho, no se compensan las caídas de los meses previos a octubre del 2025. Considerando esto, es probable que continúen observándose caídas a tasa anual en las cifras correspondientes a noviembre y diciembre y que la inversión cierre el 2025 con una caída aproximada del 7.1 por ciento. Para 2026 se espera que la inversión muestre una contracción de 2.0 por ciento”, sostiene el análisis.

CONSUMO PRIVADO AUMENTA. Durante octubre, el consumo privado en México registró un incremento de 0.8 por ciento respecto de septiembre, mientras que a tasa anual aumentó 4.1 por ciento.

De acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), en octubre, el consumo privado aumentó 0.8 por ciento debido a un incremento en la compra de bienes importados de 6.6 por ciento; no obstante, la adquisición de bienes y servicios nacionales no presentó variación; es decir, mostró un estancamiento.